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    Боевые действия на Украине

    Подбитые «Буцефалы» и танки. В Ленобласти открылась выставка трофейной техники ВСУ

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    Фото: читатель 47news
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    На территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске официально открылась выставка «Невыученные уроки фашизма». Часть экспозиции — трофейная техника ВСУ из зоны спецоперации. Об этом 27 января сообщает 47news.

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    На выставке трофейная техника — бронетранспортеры «Буцефал», украинский танк Т-72, противотанковые гранатометы и оружие из Испании, США, Болгарии, Германии и Швеции.

    читатель 47news

    Организатором выставки стал Совет Федерации Федерального собрания. На открытии присутствовали сенаторы Дмитрий Василенко и Сергей Перминов.

    На самой выставке фотограф «Фонтанки» успел побывать раньше официального открытия. Фотографии можно посмотреть тут.

    Такие выставки в России проходят уже не впервые: летом прошлого года в парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» показали трофейную украинскую технику.

    Фото: читатель 47news

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    КировскТехника ВСУМузей-заповедник Прорыв блокады Ленинграда

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