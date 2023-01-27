Подбитые «Буцефалы» и танки. В Ленобласти открылась выставка трофейной техники ВСУ

На территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске официально открылась выставка «Невыученные уроки фашизма». Часть экспозиции — трофейная техника ВСУ из зоны спецоперации. Об этом 27 января сообщает 47news.
На выставке трофейная техника — бронетранспортеры «Буцефал», украинский танк Т-72, противотанковые гранатометы и оружие из Испании, США, Болгарии, Германии и Швеции.
читатель 47news
Организатором выставки стал Совет Федерации Федерального собрания. На открытии присутствовали сенаторы Дмитрий Василенко и Сергей Перминов.
На самой выставке фотограф «Фонтанки» успел побывать раньше официального открытия. Фотографии можно посмотреть тут.
Такие выставки в России проходят уже не впервые: летом прошлого года в парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» показали трофейную украинскую технику.