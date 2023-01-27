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    Бывшего директора петербургского дома ветеранов будут судить за участие в обмане 25 стариков

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    Главное следственное управление СК России завершило расследование дела о получении взяток бывшим директором петербургского Дома ветеранов войны и труда Максима Щербакова, а также обвиняемого в даче ему взяток гендиректора компании «РоссРента» Александра Базымянского.

    Как сообщает пресс-служба СК 27 января, за почти два года расследования выяснилось, что по просьбе бизнесмена многолетний директор бюджетного учреждения устроил 25 пожилых граждан, за что якобы получил 25 взяток.

    Система, уверено следствие, работала с 2010 по 2019 год. Гендиректор «РоссРенты» уверял, что за получения места ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и жителям блокадного Ленинграда нужно отдать квартиру государству. На самом деле квадратные метры оказывались в пользование бизнесмена.

    За размещение пенсионеров директор дома ветеранов, сообщает СК, получил больше 19 млн рублей.

    На имущество обвиняемых был наложен арест в размере 36 млн. рублей.

    Дело передано в суд.

    «Фонтанка» писала, что Щербаков был задержан в середине марта 2021 года.

    Посредник бизнесотношений — предприниматель Павел Минаев летом 2021 года получил по делу условный срок. Не в последнюю очередь, благодаря заключенной со следствием следке.

    Дом ветеранов — учреждение комитета соцполитики Петербурга. По итогам 2014 года чета Щербаковых, при совокупном доходе менее 2 миллионов рублей, задекларировала двух- и четырехкомнатную квартиры общей площадью 170 квадратных метров, дачный участок в семнадцать соток и Audi Q3 с моторной лодкой.

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