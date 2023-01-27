Бывшего директора петербургского дома ветеранов будут судить за участие в обмане 25 стариков

Главное следственное управление СК России завершило расследование дела о получении взяток бывшим директором петербургского Дома ветеранов войны и труда Максима Щербакова, а также обвиняемого в даче ему взяток гендиректора компании «РоссРента» Александра Базымянского.



Как сообщает пресс-служба СК 27 января, за почти два года расследования выяснилось, что по просьбе бизнесмена многолетний директор бюджетного учреждения устроил 25 пожилых граждан, за что якобы получил 25 взяток.



Система, уверено следствие, работала с 2010 по 2019 год. Гендиректор «РоссРенты» уверял, что за получения места ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и жителям блокадного Ленинграда нужно отдать квартиру государству. На самом деле квадратные метры оказывались в пользование бизнесмена.

