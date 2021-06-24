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Фигуранта дела о хищениях квартир у пенсионеров под видом пожизненной ренты приговорили в Петербурге

Вынесен приговор за хищение 26 миллионов рублей у престарелых петербуржцев

В Петербурге осужден первый фигурант из дела бывшего директора Дома ветеранов Максима Щербакова о хищениях квартир престарелых горожан. Предприниматель Павел Минаев признан виновным в восьми эпизодах особо крупного мошенничества на 26,4 миллиона рублей.

Как передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 24 июня Минаев приговорен к четырем годам условно. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Прокуратура на реальном сроке не настаивала.

По версии обвинения, в 2009 году Минаев, имея знакомства среди сотрудников госучреждений, создал организованную группу для систематического обмана одиноких и престарелых граждан. Их заманивали договорами пожизненной ренты и проживанием в Доме ветеранов войны и труда № 1, который возглавлял член «Единой России» Максим Щербаков.

В договорах купли-продажи квартир преступники указывали ложные данные о получении стариками полной суммы за недвижимость. Ущерб составил 26 миллионов 480 тысяч рублей.

Минаев находился под следствием с 2019 года. Максима Щербакова задержали в апреле 2021-го. По версии следствия, он получил взятку квартирой.

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Комментарии (2)

RemyMartin
Поразительная человеколюбие карающих органов.
Gorki
Украл 26 лямов - получи условно.
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