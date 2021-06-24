Фигуранта дела о хищениях квартир у пенсионеров под видом пожизненной ренты приговорили в Петербурге

В Петербурге осужден первый фигурант из дела бывшего директора Дома ветеранов Максима Щербакова о хищениях квартир престарелых горожан. Предприниматель Павел Минаев признан виновным в восьми эпизодах особо крупного мошенничества на 26,4 миллиона рублей.



Как передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 24 июня Минаев приговорен к четырем годам условно. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Прокуратура на реальном сроке не настаивала.



По версии обвинения, в 2009 году Минаев, имея знакомства среди сотрудников госучреждений, создал организованную группу для систематического обмана одиноких и престарелых граждан. Их заманивали договорами пожизненной ренты и проживанием в Доме ветеранов войны и труда № 1, который возглавлял член «Единой России» Максим Щербаков.

