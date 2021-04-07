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Директору петербургского Дома ветеранов дали взятку квартирой

Члена «Единой России» Максима Щербакова считают причастным к хищениям недвижимости у пенсионеров

Директор петербургского Дома ветеранов Максим Щербаков пристраивал на казенной жилплощади пенсионеров, ставших жертвами квартирного мошенничества. За услуги риелторам член «Единой России», по версии следствия, получил взятку в виде квартиры.

Подробности уголовного дела в отношении арестованного Щербакова сообщила 7 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Они стали известны при избрании обвиняемому меры пресечения.

По мнению следствия, в 2014 году Щербаков получил взятку в виде права на недвижимость в центре Петербурга — квартиру в Спасском переулке стоимостью 4,8 миллиона рублей.

Договор купли-продажи был оформлен между женой обвиняемого и предпринимателем Павлом Минаевым. Квартира Щербакову досталась небесплатно, за миллион. Разница между рыночной ценой и оплатой и считается особо крупной взяткой, а Минаев — взяткодателем.

По версии следствия, Щербаков имел договоренность с учредителями компании «РоссРента» Минаевым и Александром Безымянским на размещение пенсионеров в Доме ветеранов войны и труда № 1 для постоянного проживания. Эти пенсионеры были клиентами «РоссРенты». Компания оказывала пожилым петербуржцам услуги пожизненной ренты в обмен на продажу недвижимости. Пенсионеры продавали за бесценок квартиры и с благословения Щербакова переезжали в Дом ветеранов.

Максим Щербаков возглавлял учреждение с 2000 года. До 2019-го числился депутатом муниципального совета Павловска. Член «Единой России». Партия заявила, что приостановит членство Щербакова из-за возбужденного дела.

Дом ветеранов — учреждение комитета соцполитики Петербурга. По итогам 2014 года чета Щербаковых, при совокупном доходе менее 2 миллионов рублей, задекларировала двух- и четырехкомнатную квартиры общей площадью 170 квадратных метров, дачный участок в семнадцать соток и Audi Q3 с моторной лодкой.

По данным «Фонтанки», Александра Безымянского и Павла Минаева полиция задерживала в конце 2019 года по делу о мошенничестве с квартирами. Минаева отправляли в СИЗО, потом выпустили под домашний арест. Дело в суд еще не поступало.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Barmaley_5e4d0211d3423
Бывает. Ничего особенного.
155486892
Как патриотично.
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