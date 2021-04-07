Директору петербургского Дома ветеранов дали взятку квартирой

Договор купли-продажи был оформлен между женой обвиняемого и предпринимателем Павлом Минаевым. Квартира Щербакову досталась небесплатно, за миллион. Разница между рыночной ценой и оплатой и считается особо крупной взяткой, а Минаев — взяткодателем.

По мнению следствия, в 2014 году Щербаков получил взятку в виде права на недвижимость в центре Петербурга — квартиру в Спасском переулке стоимостью 4,8 миллиона рублей.

По версии следствия, Щербаков имел договоренность с учредителями компании «РоссРента» Минаевым и Александром Безымянским на размещение пенсионеров в Доме ветеранов войны и труда № 1 для постоянного проживания. Эти пенсионеры были клиентами «РоссРенты». Компания оказывала пожилым петербуржцам услуги пожизненной ренты в обмен на продажу недвижимости. Пенсионеры продавали за бесценок квартиры и с благословения Щербакова переезжали в Дом ветеранов.

Максим Щербаков возглавлял учреждение с 2000 года. До 2019-го числился депутатом муниципального совета Павловска. Член «Единой России». Партия заявила, что приостановит членство Щербакова из-за возбужденного дела.

Дом ветеранов — учреждение комитета соцполитики Петербурга. По итогам 2014 года чета Щербаковых, при совокупном доходе менее 2 миллионов рублей, задекларировала двух- и четырехкомнатную квартиры общей площадью 170 квадратных метров, дачный участок в семнадцать соток и Audi Q3 с моторной лодкой.

По данным «Фонтанки», Александра Безымянского и Павла Минаева полиция задерживала в конце 2019 года по делу о мошенничестве с квартирами. Минаева отправляли в СИЗО, потом выпустили под домашний арест. Дело в суд еще не поступало.