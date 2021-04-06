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Директора петербургского Дома ветеранов обвинили в получении взятки

Депутат муниципалитета Павловска от «Единой России» Максим Щербаков арестован в Петербурге

Многолетний глава социального дома для ветеранов Максим Щербаков арестован в Петербурге. Его обвиняют во взяточничестве. Комитет соцполитики готовит документы на увольнение.

Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, Щербакова задержали в середине марта по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Меру пресечения ему 18 марта избрал Приморский районный суд. Щербакова отправили в СИЗО, это решение директор обжаловал.

Максим Щербаков
Максим ЩербаковФото: с сайта МО Павловск
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Председатель комитета соцполитики Петербурга Александр Ржаненков сообщил «Фонтанке», что на днях «соответствующие структуры» передали информацию о Щербакове. Формально он остается руководителем учреждения, но вопрос с его увольнением решится в течение нескольких дней, уточнил председатель комитета.

Дом ветеранов войны и труда № 1 расположен в живописном уголке Павловска, рядом с уникальным дворцово-парковым ансамблем, говорится в описании на сайте социального учреждения. Оно рассчитано на 365 человек.

Максиму Щербакову 52 года. Дом ветеранов возглавляет с 2000-го. Выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова. Депутат муниципального совета Павловска от «Единой России».

Максим Щербаков
Максим ЩербаковФото: с сайта МО Павловск
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

lamer
Рассмотрю предложение трудоустройства с высокой ЗП на коррупционно опасном направлении. Взяток и откатов не беру!
261887361
по Салтыкову- Щедрину:
"Во всех странах Дома ветеранов служат для проживания и покая,а у нас сверх того и для воровства"
ConnectingPpl
Комбо - военный, единоросс, воровское выражение лица
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