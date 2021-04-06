Как стало известно «Фонтанке» 6 апреля, Щербакова задержали в середине марта по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Меру пресечения ему 18 марта избрал Приморский районный суд. Щербакова отправили в СИЗО, это решение директор обжаловал.

Председатель комитета соцполитики Петербурга Александр Ржаненков сообщил «Фонтанке», что на днях «соответствующие структуры» передали информацию о Щербакове. Формально он остается руководителем учреждения, но вопрос с его увольнением решится в течение нескольких дней, уточнил председатель комитета.

Дом ветеранов войны и труда № 1 расположен в живописном уголке Павловска, рядом с уникальным дворцово-парковым ансамблем, говорится в описании на сайте социального учреждения. Оно рассчитано на 365 человек.



Максиму Щербакову 52 года. Дом ветеранов возглавляет с 2000-го. Выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова. Депутат муниципального совета Павловска от «Единой России».