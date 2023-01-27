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    «Второй — в ноги». В Петербурге разбирались, был ли стрелявший на даче агрессором или защищался от соседей

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    4 комментария

    Мировому судье пришлось разбираться в соседском конфликте, который разгорелся в сентябре в массиве Петровская дача в Кировском районе Ленобласти. Там точно фигурировало оружие, но кто был агрессором, — было неясно.

    В суде отвечал мужчина, который стрелял из пневматического пистолета «ОСА», сообщает 27 января объединенная пресс-служба городских судов. Он на заседание пришел, но вину не признал: заявил, что защищался от соседей по даче. На него нападали, поэтому пришлось предупредительно выстрелить в воздух, пояснил мужчина.

    Правда, у соседей была совсем другая версия. Женщина рассказала, что отдыхала с мужем и друзьями, как вдруг из-за дома вышли двое незнакомцев. Незваным гостям не понравилось, что на участке громко играла музыка. Возникла ссора, мужчин попросили уйти, но один из них достал пистолет и направил в лицо ей, соседке, а потом выстрелил в воздух, утверждала свидетельница.

    Ее муж добавил, что гость стал нецензурно браниться в адрес его супруги, так что пришлось встать на ее защиту и броситься на соседа. Они упали на землю, а дальше свидетель ничего не помнит — ударился затылком о землю.

    Третий свидетель добавил, что в ходе ссоры агрессор неожиданно выхватил пистолет, выстрелил в воздух, затем направил оружие на его ноги и сказал: «Первый — предупредительный, второй — в ноги».

    Суд конфисковал у буйного соседа оружие и оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

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    Комментарии 4

    chip127 Янв 2023 в 11:46
    Правильно оштрафовали стрелка, идти к соседям разбираться с осой в кармане это не правильно, вот если бы они пришли и напали, тогда вполне можно применять!
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