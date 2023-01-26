Регистратор снял, как фуре «свернули голову» в Шушарах. Пробка тянется от КАД

Два большегруза не разъехались в Пушкинском районе Петербурга 26 января. Автомобили растащили, но пробка на месте.
Автомобили столкнулись на выезде с Пушкинской улицы на Витебский проспект, сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по видео, опубликованному порталом «Мегаполис» авария произошла незадолго до пяти часов вечера.
Водитель фуры пытался повернуть, но манёвр не удался. Автомобиль сложило, жертвой пал дорожный знак.
Как уточняет подписчик паблика Дмитрий, в начале седьмого часа вечера фуры растащили. Дорожную ситуацию это облегчило, но пробка, по данным «Яндекса», сохраняется. Проезд по Витебскому проспекту затруднён от КАД, Пушкинская улица «бордовая» от Вишерской.