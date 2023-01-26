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    Регистратор снял, как фуре «свернули голову» в Шушарах. Пробка тянется от КАД

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    5 комментариев

    Два большегруза не разъехались в Пушкинском районе Петербурга 26 января. Автомобили растащили, но пробка на месте.

    Автомобили столкнулись на выезде с Пушкинской улицы на Витебский проспект, сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по видео, опубликованному порталом «Мегаполис» авария произошла незадолго до пяти часов вечера.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Водитель фуры пытался повернуть, но манёвр не удался. Автомобиль сложило, жертвой пал дорожный знак.

    Фото: «Я.Карты»
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    Как уточняет подписчик паблика Дмитрий, в начале седьмого часа вечера фуры растащили. Дорожную ситуацию это облегчило, но пробка, по данным «Яндекса», сохраняется. Проезд по Витебскому проспекту затруднён от КАД, Пушкинская улица «бордовая» от Вишерской.

    Фото: «Я.Карты»

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