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    Небезопасная услуга. В Магнитогорске новорождённый попал в реанимацию после обрезания на дому

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    Уголовное дело возбудили в Магнитогорске после того, как новорожденный оказался в больнице из-за обрезания на дому. Об этом 26 января сообщает управление СК РФ по Челябинской области.

    Как уточняет портал 74.ru, новорожденного привезли в больницу накануне. Врачей пришлось вызвать из-за того, что у ребенка после обрезания остановилось дыхание, сейчас малыш в реанимации. Врачи пока не могут точно сказать, была ли сделана анастезия, применялись ли какие-то лекарства.

    Отвечать на эти вопросы придется родителям и тому, кого они пригласили как исполнителя процедуры, но уже в качестве фигурантов уголовного дела. Отмечается, что должной квалификации у эскулапа не было. Его действия квалифицировали по статье об оказании небезопасных услуг.

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