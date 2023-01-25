Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Илья Пономарёв* — в прошлом — депутат Госдумы РФ, член фракции «Справедливая Россия» и Совета Левого фронта. 20 марта 2014 года единственный проголосовал в Госдуме против присоединения Крыма к России. В июне того же года выехал из России в США, где проживал в течение последующих двух лет.



В апреле 2015 года Госдума по запросу Генпрокуратуры лишила Пономарёва* депутатской неприкосновенности для расследования по делу о растрате средств фонда «Сколково», 16 октября 2015 года дала согласие на его заочный арест. Следственный комитет возбудил в отношении политика уголовное дело и намерен добиваться его экстрадиции в Россию.



17 мая 2019 года, в последний рабочий день своей каденции, на тот момент президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о предоставлении Илье Пономарёву* украинского гражданства.



Последние несколько лет проживает в Киеве, где, по собственным словам, занимается привлечением инвестиций на Украину.



Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.