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    Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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    Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иностранным агентом) включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, где 25 января появилась соответствующая запись.

    «Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица... Пономарев Илья Владимирович*, 06.08.1975 года рождения, город Москва», — говорится в тексте.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против Пономарева* по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). В рамках дела, по данным источника РИА Новости, в семи российских регионах прошли обыски у администраторов телеграм-каналов.

    В августе 2022 года Илья Пономарев* был заочно арестован по делу о фейках об армии, в начале октября появился в базе розыска МВД. Минюст внёс его в список физлиц-иноагентов 21 октября.

    * Признан в РФ иноагентом.

    Илья Пономарёв* — в прошлом — депутат Госдумы РФ, член фракции «Справедливая Россия» и Совета Левого фронта. 20 марта 2014 года единственный проголосовал в Госдуме против присоединения Крыма к России. В июне того же года выехал из России в США, где проживал в течение последующих двух лет.

    В апреле 2015 года Госдума по запросу Генпрокуратуры лишила Пономарёва* депутатской неприкосновенности для расследования по делу о растрате средств фонда «Сколково», 16 октября 2015 года дала согласие на его заочный арест. Следственный комитет возбудил в отношении политика уголовное дело и намерен добиваться его экстрадиции в Россию.

    17 мая 2019 года, в последний рабочий день своей каденции, на тот момент президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о предоставлении Илье Пономарёву* украинского гражданства.

    Последние несколько лет проживает в Киеве, где, по собственным словам, занимается привлечением инвестиций на Украину.

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