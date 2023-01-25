Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иностранным агентом) включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, где 25 января появилась соответствующая запись.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица... Пономарев Илья Владимирович*, 06.08.1975 года рождения, город Москва», — говорится в тексте.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Пономарева* по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). В рамках дела, по данным источника РИА Новости, в семи российских регионах прошли обыски у администраторов телеграм-каналов.
В августе 2022 года Илья Пономарев* был заочно арестован по делу о фейках об армии, в начале октября появился в базе розыска МВД. Минюст внёс его в список физлиц-иноагентов 21 октября.
* Признан в РФ иноагентом.