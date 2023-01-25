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    Вологодского депутата исключили из фракции «Единой России» после пробежки по Дубаю

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    Депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко, опубликовавшего фотографию с отдыха в Дубае в новогодние праздники, исключили из фракции «Единой России» в парламенте региона. Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на спикер заксобрания Андрея Луценко.

    Также парламентарии начали процедуру освобождения Долженко от должности зампредседателя комитета по экономической политике и собственности.

    «Коллеги депутата осудили его действия, согласились, что поступки вышли за пределы профессиональной этики и дискредитируют органы государственной власти», — заявил Луценко.

    Как заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее, в праздничные дни произошло несколько резонансных событий, в которых депутаты партии показали себя «неадекватно». Он пообещал, что Долженко лишат партбилета. Тот в свою очередь заметил, что в партии не состоит. При этом он входил во фракцию единороссов в местном парламенте.

    6 января Долженко опубликовал фото, где похвастался отдыхом в Дубае.

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    ДепутатыСпецоперацияВологодская областьОтдых в Дубае
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