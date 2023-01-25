Вологодского депутата исключили из фракции «Единой России» после пробежки по Дубаю

Депутата законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко, опубликовавшего фотографию с отдыха в Дубае в новогодние праздники, исключили из фракции «Единой России» в парламенте региона. Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на спикер заксобрания Андрея Луценко.
Также парламентарии начали процедуру освобождения Долженко от должности зампредседателя комитета по экономической политике и собственности.
«Коллеги депутата осудили его действия, согласились, что поступки вышли за пределы профессиональной этики и дискредитируют органы государственной власти», — заявил Луценко.