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    Вологодского депутата лишат партбилета «Единой России» из-за спортивных фотографий в Дубае

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    Депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партийного билета «Единой России» после публикации в новогодние праздники фотографии с пробежки в Дубае. Об этом 9 января рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

    «Непростые времена рождают сильных людей. Таких, как наши ребята на фронте. Таких, как те, кто им помогает в тылу. Они приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью», — написал он в своем Telegram-канале.

    Секретарь генсовета партии уточнил, что в праздничные дни произошло несколько резонансных событий, в которых депутаты «Единой России» показали себя неадекватно.

    «Добегался…» — добавил Турчак.


    Также депутата из Курского парламента хотят лишить полномочий. Недавно в соцсетях появилось видео, как он в праздники ест креветки в Мексике.

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