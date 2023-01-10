Его ответ изменил все. Вологодского депутата не смогут лишить партбилета «Единой России» за фотографию в Дубае.

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко, которого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал лишить партийного билета из-за фотографии в Дубае, заявил, что не состоит в партии и партбилета не имеет. Он рассказал об этом РБК 10 января.



Несмотря на это, фотографию из отпуска Долженко все же прокомментировал: «Резко негативная реакция на спортивное фото, откуда бы оно ни было, мне, честно, не понятна. Не критикуют только тех, кто ничего не делает, а депутатов критикуют часто и за все».