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    Его ответ изменил все. Вологодского депутата не смогут лишить партбилета «Единой России» за фотографию в Дубае.

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    Депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко, которого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал лишить партийного билета из-за фотографии в Дубае, заявил, что не состоит в партии и партбилета не имеет. Он рассказал об этом РБК 10 января.

    Несмотря на это, фотографию из отпуска Долженко все же прокомментировал: «Резко негативная реакция на спортивное фото, откуда бы оно ни было, мне, честно, не понятна. Не критикуют только тех, кто ничего не делает, а депутатов критикуют часто и за все».

    По словам депутата, отпуск он взял, чтобы отвезти ребёнка к морю по рекомендациям врачей.

    На сайте вологодского Законодательного собрания говорится, что Долженко входит во фракцию «Единой России» в парламенте. До этого он избирался в Заксобрание от партии «Справедливая Россия».

    Ранее Турчак заявил, что в праздничные дни произошло несколько резонансных событий, в которых депутаты «Единой России» показали себя неадекватно. Долженко был не единственный, кого раскритиковали за фото: депутата из курского парламента собираются лишить полномочий из-за видео, на котором он ест креветки в Мексике.

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