Автомобили Volkswagen снова в России: разбираемся, при чем тут VA3 и почему на логотипе J

Пусть вас не смущает логотип с литерой J — в Китае бюджетные VW несут бренд Jetta, а вот модели с таким названием нет, но есть аналоги: Bora, Lavida, Sagitar Фото: Volkswagen Поделиться Поделиться





Ассортимент параллельного импорта стремительно расширяется, и в январе список доступных россиянам моделей пополнился сразу несколькими Volkswagen, причем большая часть ранее не была доступна в России в принципе. Разбираемся, какие машины немецкой марки можно купить, сколько они стоят и как соотносятся с привычными нам «Поликами» и «Тигуанами».

Что такое параллельный импорт? Показать До весны 2022 года для ввоза в страну автомобилей и других товаров нужно было разрешение правообладателя бренда, то есть производителя или генерального импортера. После ухода многих компаний из России Минпромторг разрешил беспрепятственный импорт ряда марок — такую схему и называют параллельной. Список Минпромторг утвердил весной (приказ № 1532 от 19.04.2022). Из популярных в РФ автомобильных брендов в нем значатся Volkswagen, Skoda, Toyota, Renault, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Honda, а также ряд премиальных машин: BMW (и Mini), Audi, Mercedes-Benz (и Smart), Volvo, Land Rover, Jaguar, Lexus, Infiniti, Porsche, Tesla, Acura. Ввозить без разрешения владельцев бренда можно почти всех «американцев» (Chrysler, Jeep, General Motors, Chevrolet, Cadillac, Dodge, GMC, Hummer, Lincoln) и многие автомобили люксовых брендов: Bentley, Hummer, Maybach, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce, Maserati, Bugatti. Есть в списке и марки, которые не были представлены в России до начала спецоперации, например Rover и Seat, а также производители грузовой техники (DAF, Kenworth, Freightliner).

Jetta VA3 Название сбивает с толку, но в данном случае Jetta — это не обозначение модели, а отдельный бренд, которым Volkswagen окрестил линейку бюджетных машин для Китая. А ее индекс, само собой, не имеет отношения к АВТОВАЗу — это латинские буквы V, A и цифра 3.

Поскольку Jetta — это отдельный бренд, то и логотип стилизован под букву J. В остальном это чайнизированный VW Polo Фото: Volkswagen Поделиться Поделиться





К знакомой россиянам Jetta A6 модель отношения не имеет, и при длине 4,5 метра близка нашим Volkswagen Polo и Skoda Rapid, с которыми делит платформу. У моделей идентичная длина колесной базы, соответственно, и компоновка салона, но VA3 — седан, а не лифтбек. Зато багажник тоже немаленький — 546 литров.



Поставки китайских «фольцев» наладил автомобильный холдинг «Авилон», и стоимость начинается от 1,69 миллиона рублей за версию с 1,5-литровым мотором ( 112 л. с .), «автоматом», системой стабилизации, АБС, подушками безопасности, мультимедийной системой, парктроником, кондиционером. Таких машин российскому рынку не хватает, потому что китайские кроссоверы стоят в основном более 2 миллионов рублей, Lada Granta — в районе 1 миллиона, а промежуток между этими рубежами оказался пустым. Расстраивает разве что китайская цена: на родине она начинается из диапазона менее 700 тысяч рублей (в переводе с юаней), но пошлины, утилизационный сбор, логистика увеличивают российский прайс в два с половиной раза.

Jetta VS5 Кроссовер стал первой моделью бюджетного бренда Jetta в 2019 году и построен на современной платформе MQB, являясь упрощенной вариацией знакомой нам Skoda Karoq. Следы удешевления чувствуют и во внешности, и в отделке салона, который выполнен словно по лекалам двадцатилетней давности.

Jetta VS5 — кроссовер длиной 4,4 метра Фото: Volkswagen Поделиться Поделиться





Есть и любопытные технические особенности, например двигатель 1.4 TSI ( 150 л. с .) сочетается с шестиступенчатым «автоматом», тогда как у Karoq он шел в паре с более шустрым, но и капризным роботом DSG. И привод у VS5 только передний, хотя задняя подвеска независимая: в случае с Karoq такая сочеталась с полноприводными версиями. Машину везут партиями в несколько десятков штук по схеме параллельного импорта, а стоимость выглядит конкурентоспособной — от 1,99 миллиона рублей. Комплектация сразу неплохая: климат-контроль, АБС, ESP, 18-дюймовые колеса, фронтальные и боковые подушки безопасности, мультимедийная система с сенсорным экраном и так далее. Но китайскую цену лучше не знать, ибо в переводе на рубли она колеблется около планки в 1 миллион.

Прямым конкурентом китайской Jetta VS5 будет новая Omoda C5, хотя она более эффектна и дороже. Volkswagen Tayron Если всё же хочется настоящий Volkswagen c правильным логотипом на передке, российские дилеры предлагают кроссовер Tayron, который выпускается немецким концерном совместно с китайской FAW. По сути, это привычный нам Tiguan с дизайном, стилизованным под T-Roc, и чуть более крупный: в России длина Tiguan составляла 4509 мм , у Tayron она 4590 мм . Кстати, у китайского Tiguan есть еще две версии, одна покороче, другая подлиннее. Для рынка КНР в принципе характерен выпуск одинаковых моделей с разной длиной или размерами колесной базы.

Tayron почти идентичен нашему Tiguan Фото: Volkswagen Поделиться Поделиться





В Россию Tayron везут в двух версиях с моторами 1.4 TSI ( 150 л. с .) и 2.0 TSI ( 186 л. с .) с полным приводом, оба с роботами DSG. Цены составляют 3,4 и 3,89 миллиона рублей соответственно, что несколько дешевле прайсов на оставшиеся у дилеров Tiguan калужской сборки: в основном за них просят 3,5–5 миллиона рублей, хотя встречаются и предложения дешевле 3 миллионов.

Volkswagen Bora Если вы еще не окончательно запутались в премудростях китайских обозначений, то вот еще одна модель, Bora, которая ближе всего к седану Jetta, что продавался в России, а из недавних моделей — к Skoda Octavia. В Россию Bora везут с двумя типами двигателей: 1,5-литровым атмосферником ( 113 л. с .) или 1,4-литровым турбомотором ( 150 л. с. ). Коробка передач в первом случае — гидромеханический «автомат», во втором — семиступенчатый робот. Цены отличаются несильно: 2,39 и 2,49 миллиона рублей соответственно. Комплектация сразу неплохая: например, есть климат-контроль, парктроники, подогревы сидений, шесть подушек безопасности, система стабилизации, мультимедиа, люк.

Volkswagen Bora является упрощенной версией модели VW Jetta (не путать с брендом Jetta) Фото: Volkswagen Поделиться Поделиться





Кстати, в Китае продаются и другие модели, близкие к VW Jetta, например ее длиннобазная версия Sagitar, плюс почти идентичная Jetta Lavida, которая обновилась в 2022 году. В чем отличие Lavida от Bora? Во-первых, в производителе, потому что Bora делает совместное предприятие c FAW, тогда как Lavida — альянс с концерном SAIC. Во-вторых, Lavida при близких габаритах и характеристиках современнее и дороже. Поэтому, вероятно, импортеры предпочитают Bora, тем более до 2005 года модель с таким названием подавалась в России (позже ее переименовали как раз в Jetta).

Volkswagen Lavida солиднее, но в Россию ее пока не везут Фото: Volkswagen Поделиться Поделиться





Volkswagen Talagon В России к нему ближе всего Volkswagen Terramont, с которым Talagon делит платформу MQB и большую часть технических особенностей, но при этом он еще крупнее — длина 5152 мм . Он предлагается с 220-сильным двухлитровым турбомотором в паре с роботом DSG и полным приводом, а цена составляет 5,29 миллиона рублей. В салоне семь мест, при этом за счет кормы, напоминающей о минивэнах, он достаточно просторен в задней части и даже при трехрядном салоне имеет вполне приличный багажник, который увеличивается до 942 л при пятиместной компоновке.

Volkswagen Talagon — это кроссовер с нотками семиместного минивэна и длиной более 5 метров Фото: Volkswagen Поделиться Поделиться





Volkswagen Teramont X Немногим дешевле Volkswagen Teramont X, за который просят 5,19 миллиона рублей: в Россию везут полноприводные версии с тем же силовым агрегатом, что у Talagan. Это укороченная до 4905 мм версия обычного Teramont, которая идентична оригиналу по размеру колесной базы, но имеет чуть более приземистый и спортивный дизайн. Автомобиль такого формата предлагается и в США (там он называется Atlas), но в Россию везут китайские вариации, которые немецкий концерн выпускает совместно с компанией SAIC.

Даже укороченный Teramont X — автомобиль весьма крупный Фото: Volkswagen Поделиться Поделиться





Еще о параллельном импорте Другой популярной маркой для параллельного импорта является Mazda: ввоз кроссовера CX-4 наладил холдинг «Ключавто». Недавно в линейку также добавилась Mazda Atenza — аналог привычной нам Mazda6.

Ввозят автомобили и из Европы, но это осложнено стоимостью доставки и расходами на посредников: вот пример расчета цены BMW X3 из Германии. В последние месяцы параллельному импорту мешают возросшие курсы валют. По схеме параллельного импорта можно ввезти и недорогие машины (до 1 млн рублей), но все они очень специфические.

АВТОВАЗ тем временем присматривается к китайским моделям, планируя наладить их выпуск на питерском заводе, доставшемся ему после ухода Nissan.