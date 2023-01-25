СМИ: В столице Северной Кореи ввели пятидневный карантин из-за «простуды»

В Пхеньяне распространяются простуда и другие инфекции, поэтому власти КНДР объявили пятидневный карантин в столице. Об этом 25 января сообщает южнокорейский портал NK News со ссылкой на правительственное уведомление.

По данным издания, жители столицы Северной Кореи обязаны оставаться дома до конца воскресенья, 29 января, и несколько раз в день измерять температуру. Как говорится в уведомлении, меры введены из-за распространения болезней, среди которых есть простуда, а COVID-19 при этом не упоминается.

О первых заражениях коронавирусом власти КНДР объявили в конце апреля 2022 года. Тогда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал распространение COVID-19 крупнейшим потрясением в истории страны.