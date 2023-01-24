«Секретная» эпидемия в США. После Трампа и Байдена на хранении запрещенного в личном попался бывший вице-президент

Бывший вице-президент США Майк Пенс обнаружил секретные документы в собственном доме в Индиане. К делу уже подключилось ФБР, сообщает 24 января Fox News.



По словам самого Пенса, бумаги были обнаружены несколькими днями ранее, 16 января. И сами документы, и пометки в них — секретные и относятся к тому времени, когда чиновник работал вице-президентом. При этом документы относятся к тому периоду времени, когда нынешний президент США Байден находился на посту вице-президента.

К делу уже подключены Национальный архив страны и ФБР. Бумаги были оперативно помещены в сейф, а позже попали в руки ФБР. Документы предстоит изучить экспертам, после чего будет сделан вывод о том, насколько секретны они и сделанные там пометки.