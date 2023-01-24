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    «Секретная» эпидемия в США. После Трампа и Байдена на хранении запрещенного в личном попался бывший вице-президент

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    Бывший вице-президент США Майк Пенс обнаружил секретные документы в собственном доме в Индиане. К делу уже подключилось ФБР, сообщает 24 января Fox News.

    По словам самого Пенса, бумаги были обнаружены несколькими днями ранее, 16 января. И сами документы, и пометки в них — секретные и относятся к тому времени, когда чиновник работал вице-президентом. При этом документы относятся к тому периоду времени, когда нынешний президент США Байден находился на посту вице-президента.

    К делу уже подключены Национальный архив страны и ФБР. Бумаги были оперативно помещены в сейф, а позже попали в руки ФБР. Документы предстоит изучить экспертам, после чего будет сделан вывод о том, насколько секретны они и сделанные там пометки.

    У кого еще в США находили секретные документы

    Наличием бумаг, которые нельзя было выносить за пределы офиса, в собственных домах уже могли «похвастаться» два президента США: нынешний — Джо Байден и бывший — Дональд Трамп.

    Обыски и соответствующие изъятия были произведены у Байдена. Как сообщал «Интерфакс», речь идет в том числе о бумагах, относящихся к периоду работы нынешнего главы государства в Сенате.

    В августе 2022-го ФБР проводило обыски у бывшего президента США Дональда Трампа. Тогда наведались в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Предположительно целью был поиск документов, которые должны были храниться в Белом доме.

    После ситуацию комментировал и Джо Байден. Он высказался в том духе, что работать можно и из дома. Правда, у президентов, по его словам, своя «удаленка» — под присмотром военных. «К примеру, у меня есть в моем доме специально предназначенное пространство и оно полностью защищено», — рассказывал он.

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    СШАПрезидент СШАСекретные документы
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