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    С особо секретными документами можно работать и дома. Байден рассказал, как читает под присмотром военных

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    Президент США Джо Байден считает, что работать с секретными документами можно и вне служебных помещений, если при этом соблюдается режим гостайны. Об этом он заявил 26 августа, комментируя обыск ФБР в поместье экс-президента Дональда Трампа, при котором были изъяты секретные правительственные бумаги.

    «К примеру, у меня есть в моем доме специально предназначенное пространство, и оно полностью защищено», – отметил он (цитата по ТАСС). По словам Байдена, это позволяет ему работать с такой документацией и за пределами Белого дома.

    Байден признал, что отправился на выходные в свой дом в штате Дэлавер с совершенно секретной сводкой информации, которую составила разведка США. По его словам, подобные документы находятся под замком, читает их в присутствии военных, а потом передает обратно.

    Как сообщалось 12 августа, сотрудники ФБР нашли 11 комплектов секретных документов во время обысков в поместье экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Сам Трамп считает обыски «политическим преследованием» и допускает, что они могут быть связаны с расследованием его «связей» с Россией.

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