    Пробки

    2/10

    usd60.9eur62.54
    Смертоносная шайбаПогибший с «Авроры»Куда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    WSJ: ФБР нашло секретные документы при обыске в поместье Трампа

    2536
    6 комментариев

    Сотрудники ФБР нашли 11 комплектов секретных документов во время обысков в поместье экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Об этом 12 августа сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на опись документов.

    По данным газеты, некоторые из обнаруженных бумаг имели гриф «совершенно секретно», доступ к ним можно было получить только в специальных государственных учреждениях.

    Агенты ФБР изъяли около 20 коробок с различными материалами, фотографиями и записками. Среди прочего в трехстраничной описи значится информация о «президенте Франции».

    Ранее Минюст призвал суд обнародовать документы, которые позволили сотрудникам ФБР провести обыски у Трампа. Генпрокурор Меррик Гарланд заявил, что лично одобрил решение об их проведении.

    До этого члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии потребовали от директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя отчитаться о ходе следственных мероприятий.

    Сам Дональд Трамп считает обыски «политическим преследованием» и допускает, что они могут быть связаны с расследованием его «связей» с Россией.

    9 августа газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что сотрудники ФБР провели обыски в резиденции экс-президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Обыски могут быть связаны с документами, которые Трамп забрал из Белого дома. Предположительно они могут содержать секретную информацию.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    Avs715312 Авг 2022 в 21:18
    Трамп наш?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close