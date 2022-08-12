WSJ: ФБР нашло секретные документы при обыске в поместье Трампа

Сотрудники ФБР нашли 11 комплектов секретных документов во время обысков в поместье экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Об этом 12 августа сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на опись документов.
По данным газеты, некоторые из обнаруженных бумаг имели гриф «совершенно секретно», доступ к ним можно было получить только в специальных государственных учреждениях.
Агенты ФБР изъяли около 20 коробок с различными материалами, фотографиями и записками. Среди прочего в трехстраничной описи значится информация о «президенте Франции».
Ранее Минюст призвал суд обнародовать документы, которые позволили сотрудникам ФБР провести обыски у Трампа. Генпрокурор Меррик Гарланд заявил, что лично одобрил решение об их проведении.
До этого члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии потребовали от директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя отчитаться о ходе следственных мероприятий.
Сам Дональд Трамп считает обыски «политическим преследованием» и допускает, что они могут быть связаны с расследованием его «связей» с Россией.