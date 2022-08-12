WSJ: ФБР нашло секретные документы при обыске в поместье Трампа

Сотрудники ФБР нашли 11 комплектов секретных документов во время обысков в поместье экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Об этом 12 августа сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на опись документов.



По данным газеты, некоторые из обнаруженных бумаг имели гриф «совершенно секретно», доступ к ним можно было получить только в специальных государственных учреждениях.



Агенты ФБР изъяли около 20 коробок с различными материалами, фотографиями и записками. Среди прочего в трехстраничной описи значится информация о «президенте Франции».

