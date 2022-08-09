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    Конгрессмены потребовали у директора ФБР отчета по обыскам у Трампа

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    Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии потребовали от директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя отчитаться о ходе обысков в имении экс-президента Дональда Трампа.

    «В истории нашей страны такая акция носит беспрецедентный характер. <…> Конгресс заслуживает того, чтобы немедленно получить от вас ответы по поводу действий, о которых вы распорядились. Поэтому настоящим мы запрашиваем у вас немедленно провести брифинг... о любых угрозах нацбезопасности, которые послужили обоснованием для вашего решения», — говорится в обращении 12 конгрессменов к главе ФБР (цитата по РИА Новости).

    Парламентарии подчеркнули, что никто из членов профильных комитетов Палаты представителей не знает о каких-либо возможных угрозах национальной безопасности страны, которую могут представлять хранившиеся у Трампа документы или данные.

    9 августа газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что сотрудники ФБР провели обыски в резиденции экс-президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Обыски могут быть связаны с документами, которые Трамп забрал из Белого дома. Предположительно они могут содержать секретную информацию.

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