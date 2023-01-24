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    До Армагеддона осталось 90 секунд. Ученые перевели стрелки часов Судного дня

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    Стрелки часов Судного дня перевели на десять секунд. Сейчас они замерли на отметке 90 секунд до полуночи, и теперь часы показывают самый высокий уровень риска ядерной катастрофы за всю историю проекта.

    Часы были созданы в 1947 году группой ученых — «Бюллетенем ученых-атомщиков» Университета Чикаго, — которые работали над созданием первого в мире атомного оружия (Манхэттенский проект).

    Каждый год «Бюллетень» передвигает стрелки часов. Решение принимает совет директоров журнала при помощи приглашённых экспертов, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии.

    В 1947 году часы показывали без семи минут полночь. В 1991 году, после краха СССР, стрелки находились за семнадцать минут до полуночи, то есть дальше всего за историю проекта. С 1991 года стрелки приближаются к полуночи, исключая период с 2010 по 2012 год.

    В 2021 году «Бюллетень» указал на «ускорение ядерных программ во многих странах», рост напряженности в отношениях между США и Россией и остановил стрелки на 100 секундах до полуночи.

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