До Армагеддона осталось 90 секунд. Ученые перевели стрелки часов Судного дня

Стрелки часов Судного дня перевели на десять секунд. Сейчас они замерли на отметке 90 секунд до полуночи, и теперь часы показывают самый высокий уровень риска ядерной катастрофы за всю историю проекта.
Часы были созданы в 1947 году группой ученых — «Бюллетенем ученых-атомщиков» Университета Чикаго, — которые работали над созданием первого в мире атомного оружия (Манхэттенский проект).
Каждый год «Бюллетень» передвигает стрелки часов. Решение принимает совет директоров журнала при помощи приглашённых экспертов, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии.
В 1947 году часы показывали без семи минут полночь. В 1991 году, после краха СССР, стрелки находились за семнадцать минут до полуночи, то есть дальше всего за историю проекта. С 1991 года стрелки приближаются к полуночи, исключая период с 2010 по 2012 год.
В 2021 году «Бюллетень» указал на «ускорение ядерных программ во многих странах», рост напряженности в отношениях между США и Россией и остановил стрелки на 100 секундах до полуночи.