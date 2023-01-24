До Армагеддона осталось 90 секунд. Ученые перевели стрелки часов Судного дня

Стрелки часов Судного дня перевели на десять секунд. Сейчас они замерли на отметке 90 секунд до полуночи, и теперь часы показывают самый высокий уровень риска ядерной катастрофы за всю историю проекта.



Часы были созданы в 1947 году группой ученых — «Бюллетенем ученых-атомщиков» Университета Чикаго, — которые работали над созданием первого в мире атомного оружия (Манхэттенский проект).



Каждый год «Бюллетень» передвигает стрелки часов. Решение принимает совет директоров журнала при помощи приглашённых экспертов, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии.