    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    3 м/с, ю-з

    771мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.63eur74.73

    МЧС показало, как вытаскивали пассажиров из опрокинутого автобуса в Оржицах

    1540
    обсудить

    ГУ МЧС России по Ленинградской области

    Прокуратура Ленинградской области назвала возможную причину аварии с маршруткой, которая произошла днем 24 января в Ломоносовском районе. Выбраться из завалившегося на бок автобуса пассажирам помогали спасатели.

    На видео с места ДТП, опубликованном пресс-службой ГУ МЧС по Ленобласти, один из спасателей находится рядом с пострадавшей женщиной, которая лежит на земле, а другой помогает еще одной пассажирке выйти из разбитого автобуса. «Наступайте вот сюда!» — направляет он. До прибытия медиков первую помощь пострадавшим оказывали пожарные 57-й части, уточнили в ведомстве.

    Авария случилась во втором часу дня неподалеку от деревни Оржицы. Водитель автобуса ПАЗ маршрута №639а «Гостилицы — станция метро «Ленинский Проспект» не справился с управлением, и машину унесло в кювет, где она опрокинулась. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в салоне автобуса находились 6 пассажиров, 47News сообщает о 15 пассажирах и водителе. По информации издания, помощь медиков потребовалась четырем пассажиркам, старшая из которых, 60 лет, получила тяжелые травмы и впала в кому. Главк сообщал о троих пострадавших.

    По предварительной версии, ДТП случилось из-за обледенелой дороги, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти. В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти 47News сообщили, что по итогам обследования места аварии претензий к дорожным службам нет. Ход проверки по факту ДТП и установление обстоятельств произошедшего взяла под свой контроль районная прокуратура.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с маршруткойМашина в кювете
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close