МЧС показало, как вытаскивали пассажиров из опрокинутого автобуса в Оржицах

ГУ МЧС России по Ленинградской области
Прокуратура Ленинградской области назвала возможную причину аварии с маршруткой, которая произошла днем 24 января в Ломоносовском районе. Выбраться из завалившегося на бок автобуса пассажирам помогали спасатели.
На видео с места ДТП, опубликованном пресс-службой ГУ МЧС по Ленобласти, один из спасателей находится рядом с пострадавшей женщиной, которая лежит на земле, а другой помогает еще одной пассажирке выйти из разбитого автобуса. «Наступайте вот сюда!» — направляет он. До прибытия медиков первую помощь пострадавшим оказывали пожарные 57-й части, уточнили в ведомстве.
Авария случилась во втором часу дня неподалеку от деревни Оржицы. Водитель автобуса ПАЗ маршрута №639а «Гостилицы — станция метро «Ленинский Проспект» не справился с управлением, и машину унесло в кювет, где она опрокинулась. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в салоне автобуса находились 6 пассажиров, 47News сообщает о 15 пассажирах и водителе. По информации издания, помощь медиков потребовалась четырем пассажиркам, старшая из которых, 60 лет, получила тяжелые травмы и впала в кому. Главк сообщал о троих пострадавших.
По предварительной версии, ДТП случилось из-за обледенелой дороги, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти. В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти 47News сообщили, что по итогам обследования места аварии претензий к дорожным службам нет. Ход проверки по факту ДТП и установление обстоятельств произошедшего взяла под свой контроль районная прокуратура.