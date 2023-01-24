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    Маршрутка улетела в кювет и опрокинулась в Оржицах. Пострадали пассажирки

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    Маршрутный автобус с пассажирами на борту попал в серьезное ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти днем 24 января. Пострадали три человека.

    В 13:26 в районе деревни Оржицы водитель автобуса съехал на обочину дороги и не справился с управлением. В итоге автобус съехал в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным 47news, автобус №639А выполнял рейс «Гостилицы — станция метро «Ленинский Проспект»».

    По предварительным данным главка, в момент ДТП в салоне автобуса находились шесть пассажиров. В результате аварии пострадали три женщины: одна получила тяжелые травмы, двое — средней тяжести. 47News сообщает, что госпитализировали четверых — женщин четыре женщины 19, 48, 58 и 60 лет, и старшая из них находится в коме.

    По данным ГКУ «Леноблтранс», по этому маршруту курсируют автобусы ООО «Такси».

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