Руки прочь от котиков. В Тамбове возбудили уголовное дело после убийства питомца на камеру

В Тамбове возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным после того, как в социальных сетях распространилась видеозапись с убийством кота. Об этом 24 января сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Установлено, что чудовищные кадры были сделаны в одной из квартир на Магистральной улице. Четверо молодых людей — двое 17-летних и двое 18-летних — встретились там, чтобы выпить.

В какой-то момент приятели начали бить питомца — в ход пошли стеклянная бутылка и труба. Метания по комнате не помогли ему спастись.