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    Руки прочь от котиков. В Тамбове возбудили уголовное дело после убийства питомца на камеру

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    В Тамбове возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным после того, как в социальных сетях распространилась видеозапись с убийством кота. Об этом 24 января сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

    Установлено, что чудовищные кадры были сделаны в одной из квартир на Магистральной улице. Четверо молодых людей — двое 17-летних и двое 18-летних — встретились там, чтобы выпить.

    В какой-то момент приятели начали бить питомца — в ход пошли стеклянная бутылка и труба. Метания по комнате не помогли ему спастись.

    Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье о жестоком обращении с животными. Все обстоятельства произошедшего выясняют.

    Подозреваемого в преступлении 18-летнего молодого человека задержали. Его также привлекли к ответственности по 6.10-й статье КоАП РФ («Вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков»).

    Известно, что видеозапись с убийством кота появилась в социальных сетях накануне, 23 января. В тот же день на сайте change.org появилась петиция с требованием привлечь молодых людей к уголовной ответственности. На данный момент её подписали уже 5 477 человек.

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