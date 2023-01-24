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    Финляндия допустила, что может вступить в НАТО без Швеции

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    Финляндия и Швеция все еще настроены вступать в НАТО вместе, но эта идея может быть пересмотрена. Об этом 24 января заявил глава финского МИД Пекка Хаависто, пишут местные СМИ.

    Он уточнил, что определенную позицию по этому вопросу занимать еще рано, но допустил изменение сценария, если «заявка Швеции задержится надолго».

    Отношения Швеции и Турции испортились из-за протестов, которые последние несколько дней идут в Стокгольме. Там прошла акция в поддержку Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической. Участники мероприятия «повесили» куклу, похожую на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, а через несколько дней ультраправый датский политик и адвокат Расмус Палудан сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме. Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать от Анкары поддержки ее заявки в НАТО.

    Заявки о вступлении в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая. Их должны ратифицировать все страны-участницы, и процесс замедляет Турция.

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