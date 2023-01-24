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    23 года за убийство 4 человек больше не приговор

    «Криминального губернатора» задержали под Калининградом

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    В Калининградской области задержали 44-летнего местного жителя, в котором видят так называемого «положенца», сообщает региональное УМВД. К высшей ступени в криминальной среде, по данным полиции, он пришёл после отбывания наказания в местах лишения свободы.

    Злоумышленник обязывал тех, кто находился на более низких ступенях, подчиняться его указаниям, что позволяло ему не только контролировать разные направления деятельности криминальных структур в Калининградской области, но и обеспечивать их существование. В число его обязанностей также входил контроль за пополнением «общей казны».

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по 210.1 статье УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Полицейские также провели обыски в домах тех, кто находится с ним «в преступных связях». В итоге у 45-летнего местного жителя удалось обнаружить и изъять гранаты. Ещё у одного мужчины нашли патроны и нарезное оружие. В первом случае возбуждено уголовное дело по первой части 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), во втором — решается вопрос о его возбуждении.

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