«Криминального губернатора» задержали под Калининградом

В Калининградской области задержали 44-летнего местного жителя, в котором видят так называемого «положенца», сообщает региональное УМВД. К высшей ступени в криминальной среде, по данным полиции, он пришёл после отбывания наказания в местах лишения свободы.



Злоумышленник обязывал тех, кто находился на более низких ступенях, подчиняться его указаниям, что позволяло ему не только контролировать разные направления деятельности криминальных структур в Калининградской области, но и обеспечивать их существование. В число его обязанностей также входил контроль за пополнением «общей казны».

