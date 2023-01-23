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    В Новосибирске нашли тело пропавшего таксиста. Его Lada Vesta исчезла

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    В Новосибирске обнаружен мертвым пропавший два дня назад 51-летний таксист. Тело нашли в Заельцовском районе, пишет 23 января NGS.RU.

    Мужчина не вернулся домой 21 января. Он подрабатывал извозом на своем автомобиле Lada Vesta коричневого цвета. Родственники забеспокоились, когда он перестал отвечать на их звонки. Сначала они попытались отследить его смартфон сами. Но телефон был выключен, а машина пропала.

    Нашли таксиста волонтеры отряда «Лиза Алерт». Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, причина смерти устанавливается.

    Также в окрестностях поселка Ордынское в Ордынском районе Новосибирской области обнаружили тело мужчины, у которого оказались объедены руки. Проверку проводит региональный Следственный комитет.

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