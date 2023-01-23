Теперь и Spotify. Кто из IT-гигантов вступил на путь массовых сокращений

Компания Spotify Technology SA, владеющая стриминговым сервисом Spotify, вслед за рядом IT-гигантов готовится к сокращениям ради снижения расходов. Это может коснуться 6 % сотрудников, сообщает 23 января Bloomberg.

По данным агентства, в Spotify работает около 9800 сотрудников, а в октябре компания уволила 38 человек из подкаст-студий Gimlet Media и Parcast. По предварительным данным, главный директор по контенту и рекламному бизнесу Доун Острофф покинет компанию в рамках реорганизации. Алекс Норстрем и Густав Седерстрем, главные специалисты по freemium-бизнесу и исследованиям и разработкам, примут дополнительные обязанности в качестве сопрезидентов компании.

Во время пандемии IT-компании увеличили штаты, но теперь вынуждены их сокращать из-за снижения доходов от рекламы и из-за «шатких экономических перспектив», отмечает агентство. С конца 2021 года акции Spotify потеряли 58 % стоимости.

Какие еще IT-гиганты сокращают сотрудников Ранее о сокращении около 12 тысяч сотрудников, то есть 6 %, объявила компания Google. Это решение обосновали «потрясениями в технологическом секторе». По предварительным данным, сокращение затронет всю корпорацию, в том числе инженеров и менеджеров.

К концу третьего квартала 2023 года планирует массовые сокращения и Microsoft. Речь идет о 10 тысячах сотрудников — это около 5 % от общего числа. Компания заявила, что «переживает значительные перемены», а ее клиенты проявляют осторожность и оптимизируют «цифровые расходы». Amazon о подобных мерах объявляла еще в ноябре, сообщал РБК. Тут тоже фигурирует цифра в 10 тысяч человек, то есть около 3 % от числа корпоративных сотрудников компании и менее 1 % от численности всей рабочей силы — 1,5 миллиона. Отмечалось, что сокращения пройдут «в рамках мер по отказу от убыточных или неэффективных подразделений».

Незадолго до этого Марк Цукерберг сообщил о сокращениях в компании Meta* (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), владеющей соцсетями Instagram** и Facebook** (запрещены в РФ), а также мессенджером WhatsApp. В заявлении говорилось, что компания сократит 11 000 человек и направит ресурсы на развитие проекта метавселенной. Не миновала эта участь и Twitter. После покупки компании Илоном Маском оттуда уволили почти половину штата (3700 человек), но затем руководство попросило часть из них вернуться.