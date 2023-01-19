Минус 10 тысяч человек. В Microsoft объявили о массовых сокращениях сотрудников

К концу третьего квартала 2023 финансового года Microsoft собирается сократить 10 тысяч сотрудников. Об этом заявил гендиректор и председатель совета директоров компании Сатья Наделла в официальном блоге компании.



«Сегодня мы вносим изменения, которые приведут к сокращению общей численности персонала на 10 000 рабочих мест до конца третьего квартала 2023 финансового года», – заявил Наделла, отметив, что это менее 5 процентов от общего числа сотрудников. Некоторые сокращения уже начались.

«Мы переживаем времена значительных перемен», – отмечается в сообщении. Наделла, в частности, заявил, что клиенты Microsoft проявляют осторожность и оптимизируют «цифровые расходы». «В то же время благодаря достижениям в области искусственного интеллекта рождается следующая крупная волна вычислений», – добавляет он.