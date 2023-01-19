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    Минус 10 тысяч человек. В Microsoft объявили о массовых сокращениях сотрудников

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    К концу третьего квартала 2023 финансового года Microsoft собирается сократить 10 тысяч сотрудников. Об этом заявил гендиректор и председатель совета директоров компании Сатья Наделла в официальном блоге компании.

    «Сегодня мы вносим изменения, которые приведут к сокращению общей численности персонала на 10 000 рабочих мест до конца третьего квартала 2023 финансового года», – заявил Наделла, отметив, что это менее 5 процентов от общего числа сотрудников. Некоторые сокращения уже начались.

    «Мы переживаем времена значительных перемен», – отмечается в сообщении. Наделла, в частности, заявил, что клиенты Microsoft проявляют осторожность и оптимизируют «цифровые расходы». «В то же время благодаря достижениям в области искусственного интеллекта рождается следующая крупная волна вычислений», – добавляет он.

    Наделла заверил, что, несмотря на сокращения, Microsoft все же продолжит нанимать сотрудников. Правда, речь пойдет лишь об областях, которые считаются ключевыми.

    Тех, кого уволят, обещают поддержать: им предоставят не только пособия, но и льготы, медицинскую страховку на полгода и помощь в переходе в другие компании. Сотрудников, работающих на Microsoft в других странах, обещают поддержать в рамках местного законодательства.

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    СанкцииMicrosoftМассовые сокращения
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