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    Корпорация Цукерберга проведет крупнейшее сокращение сотрудников в своей истории

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    Компания Meta Platforms* (признана в России экстремистской и запрещена) сократит 11 000 человек и направит ресурсы на развитие проекта метавселенной, пишет Reuters.

    Как сообщает агентство Reuters 9 ноября, компания сократит 13% сотрудников. Это крупнейшее сокращение с момента основания корпорации 18 лет назад и одно из крупнейших увольнений в IT-сфере в 2022 году, вместе с сокращениями в Twitter и Microsoft. Таким образом фирма борется с растущими расходами.

    «Мало того, что онлайн-торговля вернулась к прежним тенденциям, но макроэкономический спад, усиление конкуренции и потеря рекламных рынков привели к тому, что наши доходы оказались намного ниже, чем я ожидал», — заявил главный исполнительный директор корпорации Марк Цукерберг в послании сотрудникам.

    Meta* активно нанимала сотрудников во время пандемии коронавируса: в 2020–2021 годах штат увеличился более чем на 27 тысяч человек. В этом году он возрос ещё на 15 тысяч. Согласно данным на сентябрь, всего в компании работало более 87 тысяч сотрудников.

    *Признана экстремистской и запрещена в России.

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