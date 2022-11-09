Корпорация Цукерберга проведет крупнейшее сокращение сотрудников в своей истории

Компания Meta Platforms* (признана в России экстремистской и запрещена) сократит 11 000 человек и направит ресурсы на развитие проекта метавселенной, пишет Reuters.

Как сообщает агентство Reuters 9 ноября, компания сократит 13% сотрудников. Это крупнейшее сокращение с момента основания корпорации 18 лет назад и одно из крупнейших увольнений в IT-сфере в 2022 году, вместе с сокращениями в Twitter и Microsoft. Таким образом фирма борется с растущими расходами.

«Мало того, что онлайн-торговля вернулась к прежним тенденциям, но макроэкономический спад, усиление конкуренции и потеря рекламных рынков привели к тому, что наши доходы оказались намного ниже, чем я ожидал», — заявил главный исполнительный директор корпорации Марк Цукерберг в послании сотрудникам.