Владелица Google сократит около 12 тысяч сотрудников из-за «потрясений в технологическом секторе»

Американская корпорация Alphabet, которая владеет Google, собирается сократить около 12 тысяч сотрудников, или 6% своей рабочей силы. Подобное решение связано с «потрясениями в технологическом секторе». Об этом 20 января сообщает Reuters.

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи сообщил сотрудникам, что компания пересмотрела свои продукты и приоритеты, что и привело к сокращению штата. Сейчас, добавил он, фирма столкнулась с «другой экономической реальностью».

По данным агентства, решение затронет всю корпорацию, в том числе инженеров и менеджеров. Пострадавшим сотрудникам уже отправили электронные письма. Уточняется, что в некоторых странах этот процесс может занять больше времени из-за местных законов и практики трудоустройства.