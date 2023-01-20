Владелица Google сократит около 12 тысяч сотрудников из-за «потрясений в технологическом секторе»

Американская корпорация Alphabet, которая владеет Google, собирается сократить около 12 тысяч сотрудников, или 6% своей рабочей силы. Подобное решение связано с «потрясениями в технологическом секторе». Об этом 20 января сообщает Reuters.
Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи сообщил сотрудникам, что компания пересмотрела свои продукты и приоритеты, что и привело к сокращению штата. Сейчас, добавил он, фирма столкнулась с «другой экономической реальностью».
По данным агентства, решение затронет всю корпорацию, в том числе инженеров и менеджеров. Пострадавшим сотрудникам уже отправили электронные письма. Уточняется, что в некоторых странах этот процесс может занять больше времени из-за местных законов и практики трудоустройства.
«Фонтанка» писала, что к концу третьего квартала 2023-го финансового года Microsoft собирается сократить 10 тысяч сотрудников. Это менее 5 процентов от общего числа работников. Гендиректор и председатель совета директоров компании Сатья Наделла заявил, что Microsoft всё же продолжит нанимать людей. Правда, речь пойдет лишь об областях, которые считаются ключевыми.