    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, зап

    779мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.67eur74.34

    Самооборона от пьяного. Эксперт рассказал, почему омский верблюд мог до смерти искусать сторожа

    1750
    4 комментария

    Верблюд, до смерти искусавший сторожа в Омской области, мог обороняться в ответ на агрессию нетрезвого человека. Об этом 23 января сообщил главный зоотехник племенного верблюжьего хозяйства «Аксарайский» Астраханской области Марат Гайнуллин.

    «Естественная реакция на агрессию — самооборона. Верблюд укусил его и придавил всем телом. Мог еще и растоптать, чего не сделал», — рассказал он РИА Новости.

    Гайнуллин добавил, что сторож ударил животное первым и, возможно, был пьян, а верблюды нетрезвых очень не любят. По мнению зоотехника, мужчина сам виноват в случившемся, поскольку не соблюдал технику безопасности.

    В минувшую субботу на базе отдыха в Омской области верблюд покусал 51-летнего сторожа. Мужчина скончался в реанимации, прокуратура ведет проверку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ВерблюдЗоопаркСторожЖивотное убило человекаИскусал до смерти
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close