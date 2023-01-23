Самооборона от пьяного. Эксперт рассказал, почему омский верблюд мог до смерти искусать сторожа

Верблюд, до смерти искусавший сторожа в Омской области, мог обороняться в ответ на агрессию нетрезвого человека. Об этом 23 января сообщил главный зоотехник племенного верблюжьего хозяйства «Аксарайский» Астраханской области Марат Гайнуллин.



«Естественная реакция на агрессию — самооборона. Верблюд укусил его и придавил всем телом. Мог еще и растоптать, чего не сделал», — рассказал он РИА Новости.

Гайнуллин добавил, что сторож ударил животное первым и, возможно, был пьян, а верблюды нетрезвых очень не любят. По мнению зоотехника, мужчина сам виноват в случившемся, поскольку не соблюдал технику безопасности.