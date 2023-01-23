Льготникам предъявят факты. Как в Петербурге поменяли компенсации за оплату услуг ЖКХ

На прошлой неделе Смольный сообщил, что привел городское законодательство в соответствие с федеральным и теперь компенсации льготникам на оплату коммуналки будут рассчитывать по новой схеме. А это уже влечет за собой и изменение сроков перечисления средств. 23 января глава жилищного комитета Олег Зотов и председатель комитета по соцполитике Елена Фидрикова прокомментировали эти новшества. Вкратце получается так.



О какой компенсации речь?



Это не субсидия для тех, у кого доля расходов на ЖКХ превышает 14% совокупного дохода семьи. Это другая мера: компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг для широкого круга льготников — от ветеранов Великой Отечественной войны до многодетных семей и инвалидов. Полный список — здесь. В зависимости от категории льготности бюджет возвращает вам от 30% до 50% расходов на коммуналку.



Как считали раньше?



Раньше отталкивались не от конкретной квитанции, а от усредненных показателей. То есть брали за основу нормативы площади жилья и потребления коммунальных услуг и представляли, что человек по этим нормативам и живет. От получившейся суммы и получали 30, 40 или 50% и перечисляли человеку.



Как будут считать теперь?



Теперь региональный закон привели в соответствие с федеральным. Компенсировать человеку будут часть суммы из реально полученной им квитанции в конкретный месяц.



Как это влияет на размер компенсации?



Простого ответа нет, все зависит от того, как живет конкретный человек. Обобщая, можно предположить: если человек экономный и обычно недобирает до нормативов потребления услуг, то для него размер ежемесячной компенсации теперь сократится. Если же речь идет о семье, в которой воды, тепла и света уходит значительно больше нормативных величин, ее фактическая компенсация должна увеличиться. Это теория, вы можете поделиться с «Фонтанкой», как получилось на практике именно в вашем случае.



Как это влияет на сроки?



Раньше было однообразие. К примеру, компенсация за ноябрь, рассчитанная по нормативам, приходила 23 ноября. И эти деньги можно было потратить на квитанцию, которая придет в декабре за тот же ноябрь. Теперь администрации придется ждать данных по всем реальным начислениям, ведь нормативы в формулу закладывать не будут. Из-за этого компенсация будет приходить до конца месяца, следующего за расчетным. Проще говоря, компенсация за оплату услуг, потребленных в ноябре, придет до конца декабря.

