Льготникам предъявят факты. Как в Петербурге поменяли компенсации за оплату услуг ЖКХ

На прошлой неделе Смольный сообщил, что привел городское законодательство в соответствие с федеральным и теперь компенсации льготникам на оплату коммуналки будут рассчитывать по новой схеме. А это уже влечет за собой и изменение сроков перечисления средств. 23 января глава жилищного комитета Олег Зотов и председатель комитета по соцполитике Елена Фидрикова прокомментировали эти новшества. Вкратце получается так.
О какой компенсации речь?
Это не субсидия для тех, у кого доля расходов на ЖКХ превышает 14% совокупного дохода семьи. Это другая мера: компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг для широкого круга льготников — от ветеранов Великой Отечественной войны до многодетных семей и инвалидов. Полный список — здесь. В зависимости от категории льготности бюджет возвращает вам от 30% до 50% расходов на коммуналку.
Как считали раньше?
Раньше отталкивались не от конкретной квитанции, а от усредненных показателей. То есть брали за основу нормативы площади жилья и потребления коммунальных услуг и представляли, что человек по этим нормативам и живет. От получившейся суммы и получали 30, 40 или 50% и перечисляли человеку.
Как будут считать теперь?
Теперь региональный закон привели в соответствие с федеральным. Компенсировать человеку будут часть суммы из реально полученной им квитанции в конкретный месяц.
Как это влияет на размер компенсации?
Простого ответа нет, все зависит от того, как живет конкретный человек. Обобщая, можно предположить: если человек экономный и обычно недобирает до нормативов потребления услуг, то для него размер ежемесячной компенсации теперь сократится. Если же речь идет о семье, в которой воды, тепла и света уходит значительно больше нормативных величин, ее фактическая компенсация должна увеличиться. Это теория, вы можете поделиться с «Фонтанкой», как получилось на практике именно в вашем случае.
Как это влияет на сроки?
Раньше было однообразие. К примеру, компенсация за ноябрь, рассчитанная по нормативам, приходила 23 ноября. И эти деньги можно было потратить на квитанцию, которая придет в декабре за тот же ноябрь. Теперь администрации придется ждать данных по всем реальным начислениям, ведь нормативы в формулу закладывать не будут. Из-за этого компенсация будет приходить до конца месяца, следующего за расчетным. Проще говоря, компенсация за оплату услуг, потребленных в ноябре, придет до конца декабря.
Эти сроки уже работают?
Пока идет переходный период, он продлится до конца отопительного периода. С чем это связано? Представьте, что все бы изменили с 1 января. Тогда компенсация за декабрь по старым правилам пришла бы 23 декабря, а за январь по новым — в феврале. Выходит — месяц без компенсаций, к тому же это месяц после новогодних каникул. Так что было принято следующее решение. В январе авансом пришла часть компенсации за январь же (в размере 40% от декабрьской выплаты); остальное за январь придет в феврале. Такая система сохранится до июня: каждый месяц одним переводом вы будете получать авансом часть компенсации за текущий месяц (в размере 40% от декабря) и остаток компенсации за предыдущий, который высчитывается уже по фактической квитанции. С июля будет полный переход: льготники будут получать компенсацию за прошлый месяц по показаниям своей квитанции.
А если я не плачу коммуналку, мне все равно придет компенсация?
Да, приостановить компенсацию могут, только если ваша задолженность подтверждена в судебном порядке.
Надо ли куда-то идти и что-то заново оформлять?
Если вы пользовались льготами до декабря, то ничего делать не надо, вся информация по вам есть, перерасчет проведут автоматически. Если вы становитесь льготником, меняете категорию льготности или переезжаете в 2023 году — надо обратиться в МФЦ.
Будут жалобы. Куда звонить?
С 23 января заработал единый информационный центр, телефон 241-41-41. Там можно получить справку, а при необходимости абонента соединят со специалистами расчетных центров.