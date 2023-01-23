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    Средняя доходность городских апартаментов достигла дна, но в этому году оттолкнется от него

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    В 2022 году средняя доходность апартаментов в Петербурге достигла 4,8% — это минимальное значение за всю историю. Как отмечают в Becar Asset Management, такое значение можно назвать «дном», после которого оно начнет расти.

    — Этот показатель в полтора раза ниже «комфортной» доходности в 8%, — отметила вице-президент компании Ольга Шарыгина, — именно на такой доход рассчитывает большинство инвесторов при заключении сделки, и его чаще всего обещают застройщики и операторы апартаментов.

    В рамках исследования изучили выставленные на продажу юниты крупнейших городских игроков рынка апартаментов — 61 юнит в 12 объектах. Период исследования — с октября 2021-го по ноябрь 2022 года.

    Самую большую доходность по категориям номеров показали микростудии и стандартные студии площадью до 23 кв. м, где доходность составила около 5,7%. Если же говорить о турсезоне прошлого года, то за три летних месяца самый большой показатель доходности среди 12 исследованных апартаментов составил всего 2,2%, минимальный — 1,9%. При этом летом в зону «комфортной доходности» попадало больше юнитов, чем в другое время года, но до ожидаемой доходности догягивали далеко не все.

    Однако, по прогнозам аналитиков, уже в этом году средняя доходность городских апартаментов может достичь 6,5%. Для этого есть предпосылки —заметно растущий поток российских туристов и большие надежды города на приток туристов азиатских, в частности из Китая, которые смогут поднять существующий турпоток еще на 30%.

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