Средняя доходность городских апартаментов достигла дна, но в этому году оттолкнется от него

В 2022 году средняя доходность апартаментов в Петербурге достигла 4,8% — это минимальное значение за всю историю. Как отмечают в Becar Asset Management, такое значение можно назвать «дном», после которого оно начнет расти.

— Этот показатель в полтора раза ниже «комфортной» доходности в 8%, — отметила вице-президент компании Ольга Шарыгина, — именно на такой доход рассчитывает большинство инвесторов при заключении сделки, и его чаще всего обещают застройщики и операторы апартаментов.



В рамках исследования изучили выставленные на продажу юниты крупнейших городских игроков рынка апартаментов — 61 юнит в 12 объектах. Период исследования — с октября 2021-го по ноябрь 2022 года.