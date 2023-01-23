«Количество атак выросло в сотни раз». В Госдуму внесен законопроект о защите НКО от кибератак

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите НКО от кибератак. Организациям хотят предоставить доступ к государственным защищенным серверам, заявил один из авторов проекта — секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Документ опубликован 23 января в думской электронной базе. Он предполагает, что НКО также получат доступ к «Госвебу» — бесплатному конструктору сайтов от Минцифры. В пояснительной записке говорится, что с началом СВО на сайты органов госвласти РФ стало обрушиваться «в сотни раз больше» хакерских атак. Подвергаются им и сайты НКО, собирающих гуманитарную помощь, «борющихся с недостоверной информацией в Интернете и занимающихся просвещением и патриотическим воспитанием молодежи», сказано в тексте.
«К этой проблеме привлекли внимание сторонники партии, к которым с жалобами на постоянные кибератаки обращались социально ориентированные НКО, занимающиеся, в частности, помощью фронту и жителям новых регионов. На информационную безопасность у НКО, как правило, нет ни денег, ни нужных компетенций, поэтому хакерам не составляет особого труда взламывать их сайты», — заявил Турчак.
По его словам, законопроект позволит социальным НКО бесплатно усилить защиту своих веб-ресурсов, в том числе персональных данных граждан.