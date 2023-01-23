Главный синоптик Петербурга: Ждём новую оттепель, но есть и хорошая новость

В выходные, по его словам, атмосферное давление над Балтикой и Финским заливом интенсивно повышалось, вчера вечером оно достигло 780 мм рт. ст., но установившийся антициклон «не спасет нас от предстоящей оттепели»: обширный циклон, расположенный сейчас над Гренландским морем, всё-таки победит.

Оттепель к нам принесёт далёкий циклон, а перед этим город успеет засыпать снегом. Прогноз погоды на ближайшие дни даёт 23 января главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале .

«Сегодня заметных изменений в погоде нашего региона не ожидается, сохранится слабоморозная погода. Но уже с завтрашнего дня западные воздушные потоки начнут выносить теплый воздух с Атлантики», — пишет Колесов.



Завтра утром к нам приблизится атмосферный фронт, и начнётся снег, который, «конечно, немного украсит город, но ненадолго». Оттепель придёт в ночь на 25 января, и снегопад превратится в дождь.



«Из хороших новостей то, что оттепель не продолжительная, простоит только в середине недели. Уже в пятницу в Санкт-Петербурге опять похолодает, да и снег в период похолодания ожидается», — добавляет синоптик.

