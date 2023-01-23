    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    0 м/с, штиль

    780мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.67eur74.34

    Главный синоптик Петербурга: Ждём новую оттепель, но есть и хорошая новость

    11063
    7 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Оттепель к нам принесёт далёкий циклон, а перед этим город успеет засыпать снегом. Прогноз погоды на ближайшие дни даёт 23 января главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    В выходные, по его словам, атмосферное давление над Балтикой и Финским заливом интенсивно повышалось, вчера вечером оно достигло 780 мм рт. ст., но установившийся антициклон «не спасет нас от предстоящей оттепели»: обширный циклон, расположенный сейчас над Гренландским морем, всё-таки победит.

    «Сегодня заметных изменений в погоде нашего региона не ожидается, сохранится слабоморозная погода. Но уже с завтрашнего дня западные воздушные потоки начнут выносить теплый воздух с Атлантики», — пишет Колесов.

    Завтра утром к нам приблизится атмосферный фронт, и начнётся снег, который, «конечно, немного украсит город, но ненадолго». Оттепель придёт в ночь на 25 января, и снегопад превратится в дождь.

    «Из хороших новостей то, что оттепель не продолжительная, простоит только в середине недели. Уже в пятницу в Санкт-Петербурге опять похолодает, да и снег в период похолодания ожидается», — добавляет синоптик.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОттепельОттепель в январеПогодаЦиклонПогода зимаПогода в Петербурге
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close