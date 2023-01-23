Рогозин рассказал подробности обстрела в Донецке и своего ранения

Два из семи выпущенных снарядов упали у ног бывшего гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и не взорвались. Об этом 23 января сообщает РИА Новости.
«Семь прилетов высокоточного 155-миллиметрового снаряда, пять из них взорвались, два — шестой и седьмой, которые практически у моих ног упали, они по счастливой случайности не взорвались», — сказал он.
По словам Рогозина, он весь день провел на полигоне недалеко от Марьинки и участвовал в подготовке снайперов-добровольцев отряда БАРС-11. Затем он вернулся в гостиницу и успел только оставить вещи в номере, переодеться, спуститься вниз, а затем начался обстрел.
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал отомстить тем, кто его ранил, — Роскосмос сделал спутниковый снимок, который помог точно определить боевой расчет ВСУ, нанесший удар по гостинично-ресторанному комплексу «Шеш-Беш» в Донецке.