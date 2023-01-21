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    В Новосибирске женщина убила молодого человека, приземлившись на него

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    В Новосибирске накануне вечером на прохожего упала женщина, об этом 21 января сообщает портал НГС. Последняя умерла на месте от полученных травм, случайно пострадавший молодой человек умер позже в больнице.

    «Человек, которого сбили, очень бледный лежал, минут 10 вообще не шевелился, потом начал двигаться. Пытался встать, но ему сказали: «Не вставай, не вставай, лежи, не надо шевелиться!» Скорая приехала, его сразу в машину положили. Потом нам полицейские сказали, что это мальчик, парнишка. Думали, что девушка, потому что у него прическа была не мужская, длинные волосы», — рассказала одна из свидетелей случившегося.

    По ее словам, женщину накрыли сразу же, она была в зимней одежде. Полиция сообщила, что телефон погибшей нашли на чердаке. Вход на крышу был взломан.

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    Комментарии 6

    firma21 Янв 2023 в 15:22
    ОБС
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