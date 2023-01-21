В Новосибирске женщина убила молодого человека, приземлившись на него

В Новосибирске накануне вечером на прохожего упала женщина, об этом 21 января сообщает портал НГС. Последняя умерла на месте от полученных травм, случайно пострадавший молодой человек умер позже в больнице.



«Человек, которого сбили, очень бледный лежал, минут 10 вообще не шевелился, потом начал двигаться. Пытался встать, но ему сказали: «Не вставай, не вставай, лежи, не надо шевелиться!» Скорая приехала, его сразу в машину положили. Потом нам полицейские сказали, что это мальчик, парнишка. Думали, что девушка, потому что у него прическа была не мужская, длинные волосы», — рассказала одна из свидетелей случившегося.