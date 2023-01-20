«Футбольный мяч с ногами». Знакомьтесь с рекордсменкой Жабзиллой из Австралии

На северо-востоке Австралии обнаружена гигантская тростниковая жаба. В ходе расчистки тропы в национальном парке Конуэй (штат Квинсленд) её повстречали на своём пути сотрудники департамента окружающей среды штата. Об удивительной находке сообщил местный телеканал ABC.

Как рассказала одна из смотрительниц парка, животное напоминало «футбольный мяч с ногами». В длину жаба была более четверти метра и весила 2,7 килограмма. Сотрудники департамента решили присвоить ей имя Toadzilla (Жабзилла).

Смотрительница парка Конуэй также уточнила, что это самая большая жаба, с которой она когда-либо сталкивалась. По её словам, амфибия такого размера ест все, что может поместиться в её рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих.



Предыдущая жаба-рекордсменка из Книги рекордов Гиннесса была найдена в 1991 году. Она весила 2,65 килограмма.