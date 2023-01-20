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    «Футбольный мяч с ногами». Знакомьтесь с рекордсменкой Жабзиллой из Австралии

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    На северо-востоке Австралии обнаружена гигантская тростниковая жаба. В ходе расчистки тропы в национальном парке Конуэй (штат Квинсленд) её повстречали на своём пути сотрудники департамента окружающей среды штата. Об удивительной находке сообщил местный телеканал ABC.

    Фото: скриншот abc.net.au
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    Как рассказала одна из смотрительниц парка, животное напоминало «футбольный мяч с ногами». В длину жаба была более четверти метра и весила 2,7 килограмма. Сотрудники департамента решили присвоить ей имя Toadzilla (Жабзилла).

    Смотрительница парка Конуэй также уточнила, что это самая большая жаба, с которой она когда-либо сталкивалась. По её словам, амфибия такого размера ест все, что может поместиться в её рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих.

    Предыдущая жаба-рекордсменка из Книги рекордов Гиннесса была найдена в 1991 году. Она весила 2,65 килограмма.

    Фото: скриншот abc.net.au

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