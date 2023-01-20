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    В Пушкине СК возбудил редкое дело после того, как местный житель накормил школьниц наркотиками

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    Следственный комитет Пушкина вышел в суд с ходатайством об аресте 42-летнего местного жителя, который пытался приобщить к запрещенному двух школьниц.

    Как стало известно «Фонтанке» 20 января, накануне районный суд отправил мужчину в изолятор. По версии следствия, 16 января в квартиру дома на улице Красной Звезды ранее судимый за наркотические статьи петербуржец пригласил двух девушек, 16 и 17 лет. Им он дал попробовать синтетический наркотик.

    После того как о произошедшем узнали родители, они обратились в правоохранительные органы и было возбуждено дело по статье о «склонении к употреблению наркотиков несовершеннолетних».

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