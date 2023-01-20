В Кремле ответили на вопрос о продолжении действия указа о частичной мобилизации

В Кремле призвали ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина в вопросе о частичной мобилизации. Об этом 20 января заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков ответил, что обращать внимание стоит на слова президента Путина, который объявил о завершении частичной мобилизации. Тогда было призвано необходимое число, которое планировалось мобилизовать, а дальше уже начался призыв на срочную службу, уточнил он.

Также у представителя Кремля уточнили, что значит фраза из ответа, что «действие указа продолжается».

