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    Мобилизация

    В Кремле ответили на вопрос о продолжении действия указа о частичной мобилизации

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    В Кремле призвали ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина в вопросе о частичной мобилизации. Об этом 20 января заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

    Песков ответил, что обращать внимание стоит на слова президента Путина, который объявил о завершении частичной мобилизации. Тогда было призвано необходимое число, которое планировалось мобилизовать, а дальше уже начался призыв на срочную службу, уточнил он.

    Также у представителя Кремля уточнили, что значит фраза из ответа, что «действие указа продолжается».

    «Мне нужно уточнить будет. Думаю, что скорее всего, это такая юридическая особенность <…> Здесь все-таки главное: я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина», — объяснил Дмитрий Песков.

    Как пишет «Интерфакс», представителя Кремля попросили прокомментировать ситуацию с запросом в администрацию президента депутата псковского областного собрания Артура Гайдука. Он обратился с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Однако парламентарию пришел ответ, в котором говорилось, что действие президентского указа продолжается.

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