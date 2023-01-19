Главный корпус и общежития ИТМО «Хайпарк» построит подрядчик консерватории

Московское АО «Политехстрой» стал единственным участником конкурса на строительство главного учебного корпуса, двух общежитий и студенческого клуба для будущего инновационного центра ИТМО «Хайпарк». Это следует из документации, опубликованной 19 января на сайте госзакупок.
«Политехстрой» стало победителем в конкурсе на строительство корпусов №1 и №2, главного корпуса, студенческого клуба, а также обустройство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и сети связи на этих объектах. Реализация работ предполагается в два этапа. Компания выполнит работы за 13 млрд 227 млн рублей.
Согласно графику строительно-монтажных работ, они должны быть выполнены к июню 2025 года.
ИТМО «Хайпарк» станет часть города-спутника Южный. Ранее на архитектурной биеннале в Петербурге показали, как будет выглядеть первая очередь города-спутника.
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