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    Главный корпус и общежития ИТМО «Хайпарк» построит подрядчик консерватории

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    Московское АО «Политехстрой» стал единственным участником конкурса на строительство главного учебного корпуса, двух общежитий и студенческого клуба для будущего инновационного центра ИТМО «Хайпарк». Это следует из документации, опубликованной 19 января на сайте госзакупок.

    «Политехстрой» стало победителем в конкурсе на строительство корпусов №1 и №2, главного корпуса, студенческого клуба, а также обустройство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и сети связи на этих объектах. Реализация работ предполагается в два этапа. Компания выполнит работы за 13 млрд 227 млн рублей.

    Согласно графику строительно-монтажных работ, они должны быть выполнены к июню 2025 года.

    ИТМО «Хайпарк» станет часть города-спутника Южный. Ранее на архитектурной биеннале в Петербурге показали, как будет выглядеть первая очередь города-спутника.

    Московская компания «Политехстрой» реставрирует одну из самых известных петербургских «заброшек» – здание консерватории Римского-Корсакова.

    Южный к 2027 году включит в себя кампус университета ИТМО, рассчитанный на обучение 3,6 тыс. человек, а также бизнес-инкубаторы и производства, научные центры. Последние будут ориентированы на прикладные исследования в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий. Стоимость всего проекта оценивается в 41 млрд рублей. В частности, 4,7 млрд готов выделить Петербург. Конкурс на разработку мастер-плана инноцентра выиграло московское бюро RTDA. В основу плана легла концепция, созданная британской компанией Allies and Morrison, — ее выбрали по итогам международного конкурса.

    Город-спутник Южный будет построен восточнее Киевского шоссе, у южной границы города. Проект рассчитан на строительство 4,3 млн кв. м жилья для 134 тыс. человек. Площадь коммерческой недвижимости составит более 1 млн кв. м. Также в новом районе будет создано более 60 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей.

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