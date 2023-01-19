Главный корпус и общежития ИТМО «Хайпарк» построит подрядчик консерватории

Московское АО «Политехстрой» стал единственным участником конкурса на строительство главного учебного корпуса, двух общежитий и студенческого клуба для будущего инновационного центра ИТМО «Хайпарк». Это следует из документации, опубликованной 19 января на сайте госзакупок.



«Политехстрой» стало победителем в конкурсе на строительство корпусов №1 и №2, главного корпуса, студенческого клуба, а также обустройство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и сети связи на этих объектах. Реализация работ предполагается в два этапа. Компания выполнит работы за 13 млрд 227 млн рублей.

