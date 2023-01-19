Девять лет за двух байкеров. В Петербурге суд вынес приговор по делу о страшной аварии с «КАМАЗом»

Невский районный суд огласил приговор по уголовном делу в отношении Ислама Джамалудинова, признанного виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель двух человек. Летом 2021 года в миксер под управлением молодого человека врезались байкеры. Один скончался на месте, второй — чуть позже, в больнице. О приговоре 19 января сообщают объединенная пресс-служба судов Петербурга и городская прокуратура.
Было установлено, что вечером 21 августа Джамалудинов, будучи пьяным, ехал на грузовике ООО «ЛСР.БЕТОН» по Октябрьской набережной от Дыбенко в сторону Зольной. Затем он выехал на Октябрьский путепровод с разделительной полосой и начал разворачиваться в нарушение правил. В результате в «КАМАЗ» въехали два байкера, которые не успели сориентироваться и затормозить. Смерть одного мужчины наступила на месте, второй прожил еще 8 дней и умер в НИИ Джанелидзе.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эта авария вызвала большой резонанс среди петербуржцев, особенно среди байкеров. Сообщество даже приезжало на избрание меры пресечения Джамалудинову, чтобы требовать заключения под стражу.
На сегодняшнем заседании Джамалудинов вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 4 месяца в ИК общего режима. После этого за рулем ему нельзя будет сидеть 2,5 года. Одной из семей молодой человек должен будет выплатить 2,5 млн рублей.