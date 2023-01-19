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    Белый «Мерседес» сбил девочку, которая хотела сесть в трамвай на Энгельса. За рулём была дама

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    Сотрудники Росгвардии случайно стали очевидцами серьёзного ДТП в Выборгском районе Петербурга. Получилось, что они оказались в нужное время в нужном месте.

    Фото: пресс-служба УВО
    Фото: пресс-служба УВО
    Фото: пресс-служба УВО
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    Как сообщает 19 января пресс-служба УВО, вчера в 17:35 на проспекте Энгельса Mercedes сбил 11-летнюю девочку, которая собиралась сесть в трамвай, на остановке общественного транспорта. ДТП произошло на глазах группы задержания отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району, они в это время патрулировали маршрут. Школьница получила травму головы, ей нужна была помощь, и сотрудники оказали её, а также вызвали скорую помощь и ГИБДД. Медики забрали девочку в больницу.

    За рулём «Мерседеса» была женщина. Её росгвардейцы передали подъехавшим полицейским. После они вернулись к патрулированию.

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