Белый «Мерседес» сбил девочку, которая хотела сесть в трамвай на Энгельса. За рулём была дама

Сотрудники Росгвардии случайно стали очевидцами серьёзного ДТП в Выборгском районе Петербурга. Получилось, что они оказались в нужное время в нужном месте.
Как сообщает 19 января пресс-служба УВО, вчера в 17:35 на проспекте Энгельса Mercedes сбил 11-летнюю девочку, которая собиралась сесть в трамвай, на остановке общественного транспорта. ДТП произошло на глазах группы задержания отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району, они в это время патрулировали маршрут. Школьница получила травму головы, ей нужна была помощь, и сотрудники оказали её, а также вызвали скорую помощь и ГИБДД. Медики забрали девочку в больницу.
За рулём «Мерседеса» была женщина. Её росгвардейцы передали подъехавшим полицейским. После они вернулись к патрулированию.