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    Споткнулась и упала под колеса. Очевидцы рассказали, что в Пушкине машина переехала женщину

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    12 комментариев

    Вечером вторника в Пушкине, по словам очевидцев, машина переехала женщину-пешехода. Видеозапись аварии 17 января опубликовали в соцсетях.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    По данным свидетелей, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Генерала Хазова и Школьной. На кадрах видно, что женщина спотыкается и падает под машину, которая не успевает затормозить. К упавшей сбегаются прохожие, из машины выходит мужчина, и женщине помогают добраться до тротуара. Она явно в сознании и пытается двигаться сама.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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    Комментарии 12

    28026801218 Янв 2023 в 01:22
    Водитель нагло попёр прямо вплотную к женщине на середине ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА! Поганец! Пусть ответит!
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