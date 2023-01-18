Споткнулась и упала под колеса. Очевидцы рассказали, что в Пушкине машина переехала женщину

Вечером вторника в Пушкине, по словам очевидцев, машина переехала женщину-пешехода. Видеозапись аварии 17 января опубликовали в соцсетях.
По данным свидетелей, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Генерала Хазова и Школьной. На кадрах видно, что женщина спотыкается и падает под машину, которая не успевает затормозить. К упавшей сбегаются прохожие, из машины выходит мужчина, и женщине помогают добраться до тротуара. Она явно в сознании и пытается двигаться сама.
«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.