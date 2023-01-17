Сирота из Новосибирска потребовал от федеральных телеканалов 3 млн руб. за ошибочно испорченную репутацию

Сирота Сергей Овчаренко, чьи фотографии ошибочно использовали журналисты, освещавшие пьяный дебош в самолёте, потребовал от федеральных каналов несколько миллионов рублей в качестве компенсации. Об этом 17 января сообщает портал NGS.RU.

Речь идёт о случае, произошедшем 12 января текущего года. В этот день авиалайнеру «Аэрофлота», летевшему из Бангкока в Москву, пришлось совершить экстренную посадку в Самарканде. Беременной девушке, которая стала очевидцем драки с дебоширом, стало плохо. Поле приземления скандалистов задержала полиция.