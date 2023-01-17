Сирота из Новосибирска потребовал от федеральных телеканалов 3 млн руб. за ошибочно испорченную репутацию

Сирота Сергей Овчаренко, чьи фотографии ошибочно использовали журналисты, освещавшие пьяный дебош в самолёте, потребовал от федеральных каналов несколько миллионов рублей в качестве компенсации. Об этом 17 января сообщает портал NGS.RU.
Речь идёт о случае, произошедшем 12 января текущего года. В этот день авиалайнеру «Аэрофлота», летевшему из Бангкока в Москву, пришлось совершить экстренную посадку в Самарканде. Беременной девушке, которая стала очевидцем драки с дебоширом, стало плохо. Поле приземления скандалистов задержала полиция.
В сюжетах телеканалов «РЕН-ТВ», НТВ и «Россия-1» Сергея представили одним из нарушителей. Журналисты показали его фотографии в короне и с обнаженным торсом. Только вот Овчаренко, по его утверждению, не было на борту. Там находился другой Сергей — из Красноярска.
Известно, что фотография Овчаренко с фамилией другого человека изначально была опубликована в Telegram-канале Baza. С мужчиной для уточнения информации никто не связывался.
По словам представителя Сергея Ксении Парамоновой, досудебные требования были отправлены трём телеканалам.
«С «РЕН-ТВ», НТВ и «России-1» мы требуем по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда из-за ложного обвинения», — сказала она. После получения не достающих сейчас сведений претензия будет подана и Baza.
В Новосибирске Овчаренко известен как один из сирот-тройняшек, у которых чиновники отняли квартиру, положенную по закону.