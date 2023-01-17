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    В Петербурге аферисты выманили 3 млн у лауреата правительственной премии и квартиру у подруги по несчастью

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    Полиция ищет мошенников, загнавших в кредитную кабалу петербурженок из Кировского района города и Петергофа. Первая потеряла три миллиона, второй телефонные разговоры обошлись ещё дороже - она осталась без квартиры.

    За помощью в полицию пенсионерка с Озерной улицы в Петергофе обратилась накануне, стало известно «Фонтанке» 17 января. На крючке у мошенников 71-летняя петербурженка была три месяца.

    Первый разговор с аферистами состоялся ещё 15 ноября. Собеседница представилась сотрудницей полиции и рассказала байку о преступниках и их попытках будто бы повесить на пенсионерку кредит. Та поспешила перевести 28 тысяч рублей, а через день после очередного звонка сама оформила кредит и перевела на будто бы безопасный счёт почти 2 млн рублей. Этим её беды не ограничились.

    «30 ноября потерпевшей опять позвонила неизвестная и сообщила, что ее квартиру мошенники выставили на торги и поэтому необходимо самой срочно продать квартиру», - рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    За неделю до нового года пожилая женщина продала жильё и отдала преступникам 3 млн рублей. Аналогичную сумму под конец года выманили у 67-летней профессора кафедры мединститута.

    Доктор медицинских наук и лауреат правительственной премии в области образования была уверена, что ей звонили из органов 7 декабря. Теми же сказками о кредите женщину убедили действовать на опережение. За пять дней она перевела на неизвестные счета почти 3,2 млн рублей. Накануне она осознала ошибку и обратилась в полицию.

    Оба заявления легли в основу дел по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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