В Петербурге аферисты выманили 3 млн у лауреата правительственной премии и квартиру у подруги по несчастью

Полиция ищет мошенников, загнавших в кредитную кабалу петербурженок из Кировского района города и Петергофа. Первая потеряла три миллиона, второй телефонные разговоры обошлись ещё дороже - она осталась без квартиры.



За помощью в полицию пенсионерка с Озерной улицы в Петергофе обратилась накануне, стало известно «Фонтанке» 17 января. На крючке у мошенников 71-летняя петербурженка была три месяца.



Первый разговор с аферистами состоялся ещё 15 ноября. Собеседница представилась сотрудницей полиции и рассказала байку о преступниках и их попытках будто бы повесить на пенсионерку кредит. Та поспешила перевести 28 тысяч рублей, а через день после очередного звонка сама оформила кредит и перевела на будто бы безопасный счёт почти 2 млн рублей. Этим её беды не ограничились.

