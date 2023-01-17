По Оккервилю отправилась в плаванье лодка с ребёнком

Необычное для зимы «развлечение» заметил читатель «Фонтанки» в Невском районе Петербурга.
читатель «Фонтанки»
В минувшее воскресенье, 15 января, человек сплавлялся по реке Оккервиль на надувной лодке, сообщает читатель Алексей. В лодке также находился маленький ребёнок в защитном шлеме. «Ребёнку лет пять! Зачем?» — удивляется читатель.
Выход на лёд городских водоемов запрещён до 15 апреля, за такое нарушение можно отдать от одной до пяти тысяч рублей. Нарушителей ловят сотрудники МЧС, полиции, поисково-спасательной службы и инспекции по маломерным судам.
В связи с продолжающейся оттепелью лёд в водоёмах Петербурга разрушается неравномерно. Минувшей ночью в Фонтанку упал автомобиль. Машину лёд выдержал, а вот водитель, выбежавший из салона, провалился в воду. Он получил переохлаждение и был госпитализирован.