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    По Оккервилю отправилась в плаванье лодка с ребёнком

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    Необычное для зимы «развлечение» заметил читатель «Фонтанки» в Невском районе Петербурга.

    читатель «Фонтанки»

    В минувшее воскресенье, 15 января, человек сплавлялся по реке Оккервиль на надувной лодке, сообщает читатель Алексей. В лодке также находился маленький ребёнок в защитном шлеме. «Ребёнку лет пять! Зачем?» — удивляется читатель.

    Выход на лёд городских водоемов запрещён до 15 апреля, за такое нарушение можно отдать от одной до пяти тысяч рублей. Нарушителей ловят сотрудники МЧС, полиции, поисково-спасательной службы и инспекции по маломерным судам.

    В связи с продолжающейся оттепелью лёд в водоёмах Петербурга разрушается неравномерно. Минувшей ночью в Фонтанку упал автомобиль. Машину лёд выдержал, а вот водитель, выбежавший из салона, провалился в воду. Он получил переохлаждение и был госпитализирован.

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    ПетербургВыход на ледДетиОттепельСплав по реке
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    Комментарии 7

    OttoVonNasmorck17 Янв 2023 в 11:09
    Герасим?
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