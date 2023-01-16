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    СМИ: Машина с российскими туристами упала в 25-метровый овраг на острове Бали

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    Автомобиль с российскими туристами упал в 25-метровый овраг в округе Булеленг на острове Бали (Индонезия). О дорожном происшествии 16 января сообщает местный портал Detik.

    По данным издания, машина следовала из Денпасара в направлении Булеленга. За рулём находился 26-летний гражданин РФ вместе с тремя пассажирами-россиянами (мужчина и женщина, 54 года, и 31-летняя женщина). Погибших в результате ДТП нет, однако все четверо получили травмы и были госпитализированы.

    В местной полиции уточнили, что водитель мог не справиться с управлением машиной, так как у авто отказали тормоза.

    Официальной информации об инциденте от посольства РФ в Индонезии пока не поступало.

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