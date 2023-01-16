СМИ: Машина с российскими туристами упала в 25-метровый овраг на острове Бали

Автомобиль с российскими туристами упал в 25-метровый овраг в округе Булеленг на острове Бали (Индонезия). О дорожном происшествии 16 января сообщает местный портал Detik.

По данным издания, машина следовала из Денпасара в направлении Булеленга. За рулём находился 26-летний гражданин РФ вместе с тремя пассажирами-россиянами (мужчина и женщина, 54 года, и 31-летняя женщина). Погибших в результате ДТП нет, однако все четверо получили травмы и были госпитализированы.



В местной полиции уточнили, что водитель мог не справиться с управлением машиной, так как у авто отказали тормоза.

