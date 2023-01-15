АВТОВАЗ объявил о выпуске китайских машин. Смотрим список кандидатов и удивляемся ценам

Это Chery Arrizo 8 — один из возможных кандидатов на питерскую сборку Фото: Chery Поделиться Поделиться





АВТОВАЗ договаривается с китайскими партнерами об организации производства машин на бывшем заводе Nissan под Петербургом, хотя конкретные компании и модели пока не называются. Известно лишь, что это будут седаны и кроссоверы C и D класса, чтобы избежать конкуренции с основной продукцией АВТОВАЗа. Мы прикинули, какие из многочисленных китайских машин подходят под описанные критерии и сколько могут стоить такие «чайна-Лады». Мы сосредоточимся на седанах, потому что с китайскими кроссоверами всё и так более-менее понятно: указанная ниша C и D класса заполнена продукцией Chery, Haval и Geely, а цены в основном начинаются с 2 миллионов рублей, и вряд ли АВТОВАЗ с его партнером предложит что-то радикально иное.



С помощью китайских седанов АВТОВАЗ, судя по всему, постарается занять место ушедших из России автомобилей класса С+ вроде Toyota Corolla, Skoda Octavia, Hyundai Elantra и заполнить вакуум в ценовом диапазоне 1–2 миллиона рублей. Вообще китайцы очень любят седаны, и в десятке самых популярных моделей в КНР половина мест занята именно такими машинами. Однако ни один из них для российской локализации не подходит, потому что основной спрос в Китае приходится на продукцию совместных предприятий с японскими, европейскими или американскими партнерами. Например, пятерка самых востребованных в Китае седанов — Nissan Sylphy, VW Lavida, Toyota Corolla, Buick Excelle (марка принадлежит General Motors) и VW Bora. Часть из этих машин ввозят в Россию параллельным импортом, но вряд ли материнская компания даст разрешение на производство такой модели силами АВТОВАЗа.

Volkswagen Bora близок к известной в России модели Jetta и Skoda Octavia. Его везут в Россию серым импортом , но локализация под Петербургом невозможна Фото: Volkswagen Поделиться Поделиться





Но и своих седанов у китайцев немало, хотя большая их часть заточена под специфические азиатские рынки — это касается и дизайна, и оснащения. Такие седаны пытались одно время поставлять в Россию, но без особого успеха — например, не снискал у нас славы Brilliance H530: в 2016 году версия с «автоматом» стоила порядка 630 тысяч рублей (то есть недорого для своего класса), но невысокое качество и слабоватые характеристики оставили ее в аутсайдерах.



Кроме легкой схожести с BMW, ярких достоинств у Brilliance H530 не было Фото: Brilliance Поделиться Поделиться





В числе потенциальных партнеров для АВТОВАЗа называли концерн FAW, машины которого продавались в России, хотя популярными не стали. В арсенале компании есть, например, седан FAW Bestune B50 размером с Toyota Corolla на платформе Mazda 6 пятнадцатилетней давности. Его двигатель объемом 1,6 литра заимствован у Volkswagen, с которым FAW также имеет совместное предприятие. После обновления модель стала симпатичнее и на местном рынке стоит недорого: 80–120 тысяч юаней, что по нынешнему курсу близко к диапазону от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

FAW Bestune B50. Кстати, раньше название модели было Besturn, но китайцы провели ребрендинг Фото: FAW Поделиться Поделиться





Есть и чуть более компактная и доступная модель Bestune B30, цена которой на китайском рынке укладывается в 100 тысяч юаней (то есть в миллион рублей). Еще дешевле Junpai A70, стоимость которого (без учета сборов) составляет менее 700 тысяч рублей.

Junpai A70 — еще один седанчик концерна FAW Фото: Junpai Поделиться Поделиться





Оговоримся, что приведенные для китайского рынка цены не будут актуальны для России, поскольку при крупноузловой сборке не действуют льготы, которые имели иностранные автозаводы при полноценной промышленной сборке. Несложно прикинуть, что при ввозе машины таможенной стоимостью 1 миллион рублей пошлина, НДС, акциз и утилизационный сбор для юрлица составят порядка 600 тысяч, не считая доставки и маржи, то есть в России цена вряд ли окажется 1,6–1,7 миллиона рублей. Впрочем, АВТОВАЗ и метит в этот диапазон, потому что нишу до 1,5–1,6 миллиона рублей можно занять топовыми версиями Lada Vesta, производство которой должно возобновиться в этом году.



Вероятным кандидатом на роль партнера является и компания JAC, которая уже дважды «выручила» российские заводы: в столице выпускается JAC JS4 под названием «Москвич 3», а в Елабуге на заводе Sollers — коммерческие «Джаки». Под критерии АВТОВАЗа подходит, например, JAC J7 (Sehol A5), который уже выпускается в Казахстане, на костанайском заводе «СарыаркаАвтопром». По концепции J7 близок к Skoda Octavia — это лифтбэк длиной около 4,8 метра, который оснащается 1,5-литровым 136-сильным турбомотором. Коробки передач — механическая или вариатор. В Казахстане модель стоит от 8,8 миллиона тенге, то есть от 1,3 миллиона рублей. Но даже с учетом единого таможенного пространства в России JAC J7 выходит дороже: без учета скидок — от 1,8 миллиона рублей. А всего три года назад, когда JAC J7 впервые выходил на российский рынок, его прайс-лист стартовал от 900 тысяч...

JAC J7 — хетчбэк с довольно экспрессивным дизайном, который в последние месяцы везли в Россию из Казахстана, но в очень небольших количествах Фото: JAC Поделиться Поделиться





Из других более-менее привычных россиянам моделей можно вспомнить Changan Eado, который появился у нас еще в середине десятых годов и уже тогда оставлял неплохое впечатление. Правда, второе поколение этой модели сами китайцы встретили прохладно, и в 2019 году ее в очередной раз обновили. Автомобиль размером с Toyota Corolla предлагается с 1,6-литровым атмосферником (135 л. с.) и 158-сильным турбомотором объемом 1,4 литра. Из привлекательных черт — умеренная стоимость, потому что в Китае прайс-лист начинается от 70 тысяч юаней. Это значит, что в России даже с учетом пошлин и прочих сборов можно было бы уложиться примерно в 1,3–1,5 миллиона рублей, что, с учетом обстоятельств, выглядит неплохо.

Changan Eado Plus после очередного обновления симпатичен: такой дизайн мог иметь какой-нибудь Hyundai Фото: Changan Поделиться Поделиться





Впрочем, АВТОВАЗ может посмотреть и на более компактные машины, например Changan Alsvin V7 длиной 4,5 метра — это размер Ford Focus III. В Китае цена стартует от 600 тысяч юаней, то есть в теории такая машина в России могла бы уложиться в миллион рублей. Впрочем, у АВТОВАЗа, судя по всему, нет цели демпинговать настолько сильно.

Нельзя не упомянуть и о Chery Arrizo 8, тем более этот китайский бренд хорошо знаком россиянам и завоевал неплохую репутацию. Пока марка представлена в России только кроссоверами, но локальная сборка достаточно крупного седана (4,8 метра) могла бы не только компенсировать нехватку машин С+ класса, но и частично заполнить нишу ушедших из России моделей вроде KIA K5, сборка которого прекращена в Калининграде. Цена Arrizo в Китае при переводе в рубли составляет 1–1,3 миллиона рублей, то есть у нас такая модель могла бы уложиться в 2 миллиона рублей. Для сравнения: оставшиеся KIA K5 стоят от 3 миллионов рублей, хотя они и крупнее. Для Arrizo предлагается два турбомотора мощностью 156 и 197 л. с. в паре с вариатором и преселективным роботом соответственно.

Cheri Arrizo напоминает Toyota Camry и отчасти конкурирует с ней Фото: Chery Поделиться Поделиться





Это далеко не все седаны С/D класса из КНР, но они дают общее представление о потенциальных кандидатах на петербургскую сборку. И главный вывод невеселый: маловероятно, что их цена будет ниже 1,5 миллиона рублей. Китайские «Лады» не претендуют на роль народных машин. Пока АВТОВАЗ заявляет достаточно скромные объемы выпуска. Порядка 10 тысяч машин должны собрать во второй половине 2023 года (и это в сумме с кроссоверами), но в перспективе планируется нарастить общую мощность до 60–70 тысяч в год, что выглядит неплохим объемом для машин такого класса.

Что касается кроссоверов, то их китайский автопром производит в огромном количестве, но чудес с ценами даже после петербургской локализации не будет. Живым примером может служить достаточно скромный переднеприводный кроссовер «Москвич 3» (JAC JS4), базовая цена которого составила 1,97 миллиона рублей. При этом в Китае его стоимость стартует от 76 тысяч юаней, то есть в России он получается чуть ли не вдвое дороже. АВТОВАЗ, скорее всего, тоже метит в нишу 2–3 миллиона рублей, где его петербургские кроссоверы будут конкурировать с Haval Jolion, Chery Tiggo 4 и Geely Coolray.

Завод Nissan выпускал автомобили в режиме полного цикла, со сваркой и окраской кузовов Фото: Nissan Поделиться Поделиться





Об уходе Nissan из России стало известно в октябре 2022 года. В последние месяцы завод под Петербургом выпускал три кроссовера — Qashqai, X-Trail и Murano, но не дотягивал до предельных возможностей предприятия: запущенная в 2009 году фабрика была рассчитана на 100 тысяч машин, а в 2021 году произвела только 45 тысяч. Изначально на заводе делали крупный седан Nissan Teana, но постепенно перепрофилировали под выпуск исключительно кроссоверов.

В 2022 году произошел почти полный крах автосборочного производства в России. Пока единственной предложенной стратегией спасения заводов является выпуск китайских моделей. Артем Краснов