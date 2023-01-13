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    ГИБДД анонсировала масштабные рейды по выявлению нетрезвых водителей

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    В 2023 году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями на российских дорогах и будет проводить регулярные масштабные рейды во всех регионах страны, сообщили в пресс-службе ГИБДД в пятницу, 13 января.

    Планируется, что инспекторы ДПС будут и дальше осуществлять проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни в крупных городах и региональных центрах, уточнили в ведомстве.

    «Фонтанка» писала, что, по данным регионального управления ГИБДД, в Петербурге с 30 декабря по 8 января было зафиксировано 2 071 ДТП, травмы в которых получили 62 человека, в том числе семеро несовершеннолетних. При этом аварии в городе на Неве обошлись без погибших. В Ленобласти цифры более трагичные — шестеро погибших и 48 пострадавших в 649 ДТП за новогодние праздники.

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    АвтоГИБДДДТППьяные водители
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