ГИБДД анонсировала масштабные рейды по выявлению нетрезвых водителей

В 2023 году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями на российских дорогах и будет проводить регулярные масштабные рейды во всех регионах страны, сообщили в пресс-службе ГИБДД в пятницу, 13 января.



Планируется, что инспекторы ДПС будут и дальше осуществлять проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни в крупных городах и региональных центрах, уточнили в ведомстве.

«Фонтанка» писала, что, по данным регионального управления ГИБДД, в Петербурге с 30 декабря по 8 января было зафиксировано 2 071 ДТП, травмы в которых получили 62 человека, в том числе семеро несовершеннолетних. При этом аварии в городе на Неве обошлись без погибших. В Ленобласти цифры более трагичные — шестеро погибших и 48 пострадавших в 649 ДТП за новогодние праздники.

