Знакомьтесь с Декабристкой. В России показали первое потомство от клонированной коровы

В Подмосковье впервые в России получили потомство от клонированной коровы. Она успешно произвела на свет здоровую дочку весом 40 кг, которую назвали Декабристкой, поскольку день её рождения пришелся на 30 декабря 2022 года, сообщили 13 января в пресс-службе минсельхоза и продовольствия Московской области.
В настоящее время и взрослая корова, и её дочка чувствуют себя хорошо и находятся под ежедневным контролем ветеринарных специалистов, уточнили в подмосковном минсельхозпроде.
В апреле 2020 года специалисты Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста — получили первого в России клона крупного рогатого скота с использованием в качестве доноров ядер соматических клеток. Родившуюся тогда тёлку назвали Цветочком — в честь клеточной линии, которая была использована в качестве доноров ядер для клонирования.
«Фонтанка» рассказывала, как в Первом меде в Петербурге заложили капсулу времени и отправляют в будущее ДНК тех, кто рассчитывает быть клонированным через 100 лет.